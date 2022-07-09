ملعقة واحدة سحرية لتسوية اللحمة بسرعة البرق هتبقي طرية زي الزبدة لن تصدقي النتيجة

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عمر شويل - جدة تعد تسوية اللحمة من أهم الأشياء عند تحضير الوجبات، فمن الممكن تحضير اللحوم بأكثر من طعم وطريقة مختلفة منا من يفضل تسوية اللحوم على شكل شرائح مما يجعلها اسهل واسرع فى تسويتها، ومنا من يفضلها مسلوقة على حسب الرغبة، فهى تقدم كطبق رئيسى مع العديد من الوصفات الاخرى، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة سهلة لتسوية اللحم وطعم جيد. طريقة تسوية اللحمة بسرعة المكونات كيلو من مكعبات اللحمة.

٢بصلة متوسطة الحجم مقطعة الى شرائح.

١ مكعب مرقة لحمة.

شرائح من الفلفل الألوان.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من بهارات اللحم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٣معالق كبيرة من الزيت النباتي.

٢كوب من الماء المغلي.

معلقة صغيرة من السكر.

عود قرفة و٣ حبات من الحبهان. الطريقة فى إناء عميق على نار متوسطة نضع الزيت مع الحبهان و عود القرفة.

نضع مكعبات اللحم مع التقليب المستمر حتى يتغير لون اللحمه.

نقوم بإضافة شرائح البصل مع شرائح الفلفل.

نقلب المكونات مع بعضها حتى يتجانسوا.

نضيف اليهم الفلفل الاسود والبهارات ومكعب المرقه.

نضع ملعقة السكر مما يساعد على التسوية بشكل أسرع ونقلب المكونات جيدا.

نضيف اليهم الماء المغلى والملح ونقوم بتغطية الإناء وتركه على نار هادئة حتى يتم تسوية اللحمه بشكل جيدا.

يمكن اضافة الفلفل الحامى المكونات على حسب الرغبه.

تقدم اللحمة مع الصوص و الأرز الأبيض والسلطة الخضراء.

ويمكن تقديمها مع الخبز والبطاطس المقلية او الارز البسمتى. طريقة عمل الارز الابيض المكونات ٢كوب من الارز المغسول والمصفى.

٢معلقة من الزبدة.

معلقة من الزيت النباتى.

معلقة صغيرة من الملح.

٢ونصف كوب من الماء المغلي. الطريقة فى وعاء عميق على نار متوسطة نضع الزبدة والزيت مع الارز ونقوم بتشويح الارز جيدا.

نضيف اليهم الملح والماء ونقلب المكونات بشكل جيدا.

نقوم بتغطية الارز ونتركه حتى يتشرب من الماء تماما.

عندما يتشرب الأرز بالماء نقوم بتهدئة النار وتغطيته حتى يتم تسوية الارز.

يفرغ الأرز فى سرفيس التقديم ويقدم معه اللحم باللصوص و المقبلات المفضلة لديكم. إن معالجة اللحوم من أهم الأشياء عند تحضير الوجبة ، يمكن تحضير أكثر من نكهة وطرق مختلفة للحوم ، يفضل البعض منا تتبيل اللحم على شكل شرائح ، فهو أسهل وأسرع في النقع ، ونحن نفضل بعض الناس اطهيه حسب الحاجة لأنه طبق رئيسي في العديد من الوصفات ، لذلك نقدم لك اليوم طريقة سهلة للتعامل مع اللحوم وتذوقها بشكل جيد.

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