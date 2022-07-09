نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها كل يوم.. طريقة الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي الخطيرة بطعم يجنن أحلي من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيله الحاتي ، يتعد الفراخ المشوية من أفضل وأكثر الأكلات الشهية التي يعشقها الملايين من الأفراد، حيث أن طريقة الشوي تعطي للفراخ طعم مميزا، ومن أشهر طرق التي تعطي للفراخ في الشوي طعم للذيذ هي شوي الفراخ بوصفة الحاتي، والذي تعد من أشهر طرق لشوي الفراخ واللحمة والتي تتسابق المطاعم على تحضيرها، لذلك تبحث الكثير من السيدات وربات المنزل عن سر شوي الفراخ بوصفة الحاتي وتكون بنفس طعم ومزاق الفراخ المشوية بمطعم الحاتي، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة شوية الفراخ بتتبيله الحاتي.

مكونات تحضير الفراخ المشوية بتتبيله الحاتي

تتساءل الكثير من السيدات عن سر مكونات تتبيله الفراخ المشوية للحاتي، والتي تعتبر من أفضل الخلطات، لشوي الفراخ، لذلك سوف نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها لشوي الفراخ بنكهة الحاتي والتي تعتبر بسيطة.

بصلتان كبيرتان مقطعتان قطع صغيرة.

عدد 2 ثمرة من الطماطم.

ملعقة كبيرة من الملح.

كيلو ونصف من الفراخ.

ملعقة كبيرة ونصف من الكاتشب.

ملعقتان طعام من الخل الأبيض.

ملعقة ونصف طعام من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة تحضير الفراخ المشوية بتتبيله الحاتي

وبعد أن وضحنا لكم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير الفراخ المشوية بتتبيله الحاتي، وتعطي نفس الطعم وأحلى في المنزل بأقل التكاليف، موضحه كالتالي.