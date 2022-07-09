نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها كل يوم.. طريقة الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي الخطيرة بطعم يجنن أحلي من الجاهزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيله الحاتي ، يتعد الفراخ المشوية من أفضل وأكثر الأكلات الشهية التي يعشقها الملايين من الأفراد، حيث أن طريقة الشوي تعطي للفراخ طعم مميزا، ومن أشهر طرق التي تعطي للفراخ في الشوي طعم للذيذ هي شوي الفراخ بوصفة الحاتي، والذي تعد من أشهر طرق لشوي الفراخ واللحمة والتي تتسابق المطاعم على تحضيرها، لذلك تبحث الكثير من السيدات وربات المنزل عن سر شوي الفراخ بوصفة الحاتي وتكون بنفس طعم ومزاق الفراخ المشوية بمطعم الحاتي، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة شوية الفراخ بتتبيله الحاتي.
مكونات تحضير الفراخ المشوية بتتبيله الحاتي
تتساءل الكثير من السيدات عن سر مكونات تتبيله الفراخ المشوية للحاتي، والتي تعتبر من أفضل الخلطات، لشوي الفراخ، لذلك سوف نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها لشوي الفراخ بنكهة الحاتي والتي تعتبر بسيطة.
- بصلتان كبيرتان مقطعتان قطع صغيرة.
- عدد 2 ثمرة من الطماطم.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- كيلو ونصف من الفراخ.
- ملعقة كبيرة ونصف من الكاتشب.
- ملعقتان طعام من الخل الأبيض.
- ملعقة ونصف طعام من الثوم المهروس.
- ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
طريقة تحضير الفراخ المشوية بتتبيله الحاتي
وبعد أن وضحنا لكم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير الفراخ المشوية بتتبيله الحاتي، وتعطي نفس الطعم وأحلى في المنزل بأقل التكاليف، موضحه كالتالي.
- نقوم بعصر الطماطم ونحصل على مياه البصل التي تم تقطيعها، ونضعها على الفراخ، مع ملعقة الملح، ونقلبهم جيدا مع الفراخ المقطعة.
- نقوم بوضع الثوم المهروس، ثم نضيف ملعقة الكمون، وملعقة الفلفل الأسود، وملعقة الكمون، وباقي التوابل بالمقادير السابقة ونقلبهم جميعا مع الفراخ حتى تختلط بشكل جيد مع الفراخ.
- نقوم بعد ذلك بترك الفراخ في الخلطة واتركيها لمدة 8 ساعات، ثم تبدي في شوي الفراخ على الفحم، أو يمكن شويها أيضا داخل الفران.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 220 درجة، ثم نتركها حتى تنضج مع وضع قطعه من الفحم عندما تنضج الفراخ، وسوف تكون بنفس طعم الفراخ المشوية للحاتي، وبأقل التكاليف في المنزل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتعمليها كل يوم.. طريقة الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي الخطيرة بطعم يجنن أحلي من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.