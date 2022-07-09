نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلاش باللحمة المفرومة بأسهل وأسرع طريقة مورق وبنكهة لذيذة ومميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جلاش باللحمة المفرومة ، من الأكلات التي يشتهر تناولها في المناسبات والأعياد، لما لها من مذاق رائع وشهي، حيث تحظى بإقبال الجميع، وتعد الأكلة المفضلة لدى الكثير من الناس، كما أنه غني بالقيمة الغذائية، ويحتوي على فوائد كثيرة، بالإضافة إلى أنه سهل التحضير، ولا يتطلب وقت ولا مجهود كبير، ولا سيما في حالة شراء ورق الجلاش (أو ما يسمى بعجينة الفيلو) جاهز، حيث لا يستغرق الكثير من الوقت، حيث يمكن لربات البيوت إعداده بسهولة في الأوقات الطارئة، كما يمكنكم تجربة جلاش بالكاسترد وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة بطريقة سهلة، وبمذاق لذيذ وروعة.

مكونات جلاش باللحمة المفرومة

يتكون جلاش باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

600 جم ورق جلاش.

500 جم لحمة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

3 حبات فلفل أخضر مفروم ناعم.

2 حبة طماطم متوسط الحجم مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الشطة.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من النعناع.

مقدار ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

150 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلًا من شرائها).

125 جم من الزبدة المذابة.

مقادير الصوص

2 بيضة.

كوب ونصف حليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وفي وقت قصير جدًا، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت النباتي والبصل، ثم نقلبه باستمرار حتى يصفر لونه.

ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب باستمرار لمدة 7 دقائق.

ثم نضيف الفلفل الأحمر والأخضر ونقلب باستمرار حتى ينضج الفلفل.

بعد ذلك نضيف الطماطم ومعجون الطماطم والملح والفلفل الأسود والسبع بهارات والشطة والزعتر والنعناع، ثم نقلب باستمرار لمدة دقيقتين.

ثم نرفع الحشوة من على النار.

ثم نحضر صينية مقاس 28 × 35 سم، ثم ندهنها بالزبدة.

بعد ذلك نضع في الصينية نصف ورق الجلاش مع مراعاة دهن كل ورقة بعد وضعها بالزبدة.

ثم نوزع الحشوة، بعد ذلك نوزع الجبنة الموزاريلا المبشورة.

ثم نضع فوق الجبنة ورق الجلاش المتبقي وندهن كل ورقة بعد وضعها بالزبدة أيضًا.

بعد ذلك نقطع طبقات الجلاش مربعات.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيض، ثم نخفقه بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف إليه الحليب والملح والفلفل الأسود وصودا الخبز، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نوزع الصوص فوق طبقات الجلاش.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 35 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نقدم جلاش باللحمة المفرومة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المكونات

5 كيلو طماطم.

ملح.

طريقة التحضير