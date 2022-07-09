نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تجربيها.. طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بتتبيلة الحاتي السرية بدون ما تكش أو تفك منك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الكفتة من أشهي وأفضل الأكلات التي يتناولها الكبار والصغار، وتعدها الأمهات في عمل السندوتشات اللذيذة لأطفالها في المدارس، وتعد كفتة الحاتي من أشهر أنواع الكفتة اللذيذة نظرا لنكهتها المميزة التي تختلف عن باقي أنواع الكفتة، وتبحث الكثير من الأمهات وربات المنزل عن سر عمل كفتة الحاتي في المنزل، زي المطاعم بالضبط وأحلى كمان بمكونات سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة عمل كفتة الحاتي بأسرار مكوناتها.

مكونات عمل كفتة الحاتي في المنزل

وسوف نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير كفتة الحاتي، زي المطاعم بالضبط بنفس أسرار المطاعم ونفس طريقة التحضير، والمكونات التي نحتاج إليها موضحه كالتالي.

كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة.

قطعة صغير من الدهن.

عدد 3 بصلات مبشورة.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

رغيف ونصف من الفاينو.

كوب إلا ربع من البقدونس المقطع.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من توابل الشوي.

كوب ونصف من الماء.

طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل

وبعد أن وضحنا لكم أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير كفته الحاتي بنفس الطعم والجودة زي المطاعم وأحسن إليكم، كيفية تحضير الوصفة بالخطوات التالية.