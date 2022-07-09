نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تنظيف الكرشة بمكون ميخطرش علي بالك حتي لو كانت فحمة في دقائق ستصبح كالقشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقبل المسلمون على تناول اللحمة بجميع أشكالها في عيد الأضحى المبارك، حيث أوصى فيه الله بالذبح، وتوزيع الأضحية على أهل البيت، ثم الفقراء والمساكين وكافة المحتاجين، حيث يكون وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد مباشرةً، وهي تعتبر من الجزء المسئول عن تخزين الطعام لإعادة مضغه مرة أخرى، ونقدم لك سيدتي بعض الطرق التي تعمل على تنظيف الكرشة والتخلص من أي رائحة كريهة أو رائحة زفارة بإتباع بعض الخطوات البسيطة، وباستخدام مكونات طبيعية متوفرة بكل منزل. سر تنظيف الكرشة بمكون ميخطرش علي بالك المكونات نصف كوب من الخل الأبيض.

لتر من الماء الغلي.

ملعقتان من الخميرة الكيميائية. طريقة التنظيف في إناء على نار متوسطة، قومي بسكب مقدار الماء، واتركيه حتى يصل لدرجة الغليان.

أضيفي الخل والخميرة الكيميائية إلى الماء.

قطعي الكرشة إلى أجزاء صغيرة نسبياً، ثم قومي بنقعها في خليط الخل والخميرة لمدة نصف ساعة.

ابدئي بالتخلص من المادة الخضراء اللزجة التي تكون ملتصقة بها باستخدام سكين حاد أو فرشاة للتنظيف.

ضعي قطع الكرشة في المصفاة تحت فتحة الصنبور، حيث يعمل الماء الجاري على التخلص من أي بقايا أو أوساخ عالقة بقطع الكرشة.

وبذلك تصبح الكرشة جاهزة للطهي والتقديم. طريقة تنظيف الكرشة بالجير 3 ملاعق من الجير.

فنجان من الخل.

حبتان من الليمون.

مقدار مناسب من الماء. طريقة التنظيف قومي بوضع الكرشة تحت الميا الجارية في إناء مناسب الحجم، من أجل التخلص من أي زوائد أو بقايا عالقة بالطبقة الخارجية للكرشة.

قومي بإضافة الجير إلى كمية مناسبة من الماء في وعاء آخر، ثم انقعي الكرشة بالوعاء لمدة تتراوح من “10-15 دقيقة”.

أزيلي الكرشة من الوعاء، ثم اغسليها تحت الحنفية جيداً، للتخلص من كل بقايا الخليط.

ابدئي بفركها وخاصةً من الداخل باستخدام سكينة حادة لإزالة الطبقة الخضراء الملتصقة بها، حتى تصبح الكرشة بيضاء اللون.

أعيدي نقع الكرشة في فنجان من الخل الأبيض وعصير الليمون المركز لمدة ساعة كاملة، من أجل التخلص من أي رائحة زفارة.

ثم اشطفيها بالماء الفاتر، وبذلك تصبح الكرشة نظيفة وجاهزة للطهي.

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