ورقة اللحمة بالطعم الأصلي بطريقة سهلة ولا أحسن شيف

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عمر شويل - جدة ورقة اللحمة بالخضار من الأكلات المشهورة التي تقدم في المناسبات وخاصةً في أيام العيد الأضحي الذي يشتهر بالأكلات الشهية التي تحضر من اللحوم، وتتكون ورقة اللحم من شرائح اللحم والخضار والبهارات التي تكسبها مذاق مميز، كما أنها تعتبر وجبة متكاملة وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة التي تدعم صحة الجسم لأنها تحضر من الخضار واللحم وهما من المصادر الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل ورقة اللحمة بطريقة سهلة ومذاق أحلى من المطاعم. مكونات ورقة اللحمة

سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل ورقة اللحم بالخضار وكلها مكونات غنية بالعناصر الغذائية المفيدة: كيلو لحم مقطع شرائح كبيرة.

خضار مشكل (3 بطاطس + 3 جزر + 3 كوسة).

3 بصلة متوسطة.

3 طماطم.

2 فلفل ألوان.

2 فلفل حار (اختياري).

2 فص ثوم.

ملعقة صغيرة من (الفلفل، البابريكا، الكزبرة، بهارات لحمة ).

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

رشة جوز الطيب.

نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

4 ملاعق كبيرة زيت.

2 ثمرة طماطم مبشورة بدون قشرة. طريقة التحضير

لتحضير ورقة اللحم بالخضار بمذاق أحلى من المطاعم التزمي بخطوات طريقة التحضير التالية: نغسل الخضار جيداً للتخلص من أي شوائب أو أتربة. قومي بتقشير الجزر والكوسة ثم قطعيها على شكل حلقات، ثم قطعي البطاطس مكعبات كبيرة. نقطع الفلفل الألوان شرائح والفلفل الحار قطع صغيرة ثم نقطع الطماطم مكعبات كبيرة ويقطع البصل حلقات. نضع ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن في طاسة على النار ثم ضعي شرائح اللحمة بعد تسخين الزبدة جيداً حتى يتغير لونها من الجانبين. نخرج شرائح اللحمة من الطاسة ونضع باقي شرائح اللحم حتى تنتهي الكمية. في نفس الطاسة ضعي أربع ملاعق كبيرة من الزيت وأضيفي شرائح البصل مع التقليب لمدة خمس دقائق ثم أضيفي فصين من الثوم المقطع. ثم ضعي الخضارالمشكل المقطع بدون الطماطم وقلبي الخضار مع البصل لمدة دقيقتين على النار. ثم أضيفي مكعبات الطماطم والطماطم المبشور وملعقتين من الصلصة وقلبي لمدة خمس دقائق. ثم ضعي التوابل والملح ونصف ملعقة من السكر وقلبي على نار عالية لمدة دقيقتين. ضعي ورقة فويل كبيرة في قالب فرن مستطيل الشكل ثم نضع فوقها ورقة زبدة كبيرة. أضيفي نصف كمية الخضار المشكل في الصينية ثم وزعي فوقها شرائح اللحم ثم أضيفي باقي كمية الخضار. ثم يغلف الخضار واللحم بورقة الزبدة ثم ورق الفويل حتى ينضج على البخار بدون إضافة ماء . ثم توضع الصينية في فرن عالي الحرارة على الرف الأوسط لمدة 10 دقائق ثم تخفض الحرارة إلى 180 مئوية حتى تمام النضج. تستغرق مدة الطهي في الفرن ساعة ونصف ثم تقدم وهى ساخنة مع الأرز بالشعرية . طريقة عمل الأرز بالشعرية المكونات ملعقة كبيرة زبدة.

4 ملاعق كبيرة زيت.

كوب شعرية.

4 كوب أرز.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ملح.

ماء ساخن. طريقة التحضير نضع الشعرية في حلة ساخنة على النار بها أربع ملاعق زيت وملعقة كبيرة من الزبدة مع التقليب حتى تأخذ الشعرية اللون الذهبي. ثم نضيف الأرز المغسول والمصفى مع التقليب لمدة عشر دقائق ثم نزود الفلفل والملح. نضيف كمية من الماء الساخن تغطي الأرز ثم نغطي الحلة ونترك الأرز على نار هادئة لمدة 25 دقيقة حتى تمام النضج.

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