نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتحضريها في دقائق الدونات المقلية في المنزل بخطوات سهلة أحلى من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الدونات المقلية حيث تعتبر الدونات المقلية من الحلويات الغربية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، فقد يتناولها البعض كوجبة فطور أو عشاء والبعض يتناولها بين الوجبات الرئيسية فهي تتميز بالطعم المميز والنكهة الشهية، وبالرغم من ارتفاع سعرها يقبل على شرائها الكثير، ونظرا لأن سعرها مرتفع جدا تسعى الكثير من السيدات لمعرفة طريقة عملها في المنزل؛ حيث أنها من الوصفات التي مكوناتها بسيطة وطريقة عملها سهلة جدا، والآن سوف نعرض لكم طريقة عملها في مقالنا اليوم.

طريقة عمل الدونات المقلية

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الدونات المقلية بكل سهولة، وذلك لأن مكوناتها بسيطة وليست مكلفة، وتتكون هذه المكونات من التالي:

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

عدد بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

ملعقة صغيرة من فانيليا.

نصف ملعقة من الملح.

كوب من اللبن حليب السائل دافئ.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على الدونات المقلية في المنزل، ومثل التي تباع في محلات الحلويات فهي من الطرق البسيطة السهلة والتي نتعرف عليها الآن: