نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير الدبيازة السعودية الحجازية أشهى تحلاية عيد الأضحى المبارك 2022 على أصولها في المقال التالي
عمر شويل - جدة الدبيازة السعودية ويطلق عليها الدبيازة الحجازية نسبة لأهل الحجاز بالمملكة تلك التحلاية الشهية من أشهر الأكلات الشعبية في المطبخ السعودي، وهي واحدة من أشهى أنواع المربات يتم طهيها وتقديمها عقب صلاة العيد وهي عادة من العادات السعودية التي حافظ عليها الأجيال فلا يخلو بيت منها، وتتميز تلك التحلية الطيبة بارتفاع السعرات الحرارية فهي غنية بالسكر والمكسرات المحمصة الشهية، وبالتالي فهي مفيدة جدًا للأشخاص الذين يعانوا من النحافة، ويتم تحضير كميات كبيرة منها وتحفظ في ثلاجتك لأنها تقدم دافئة.
المقادير الصحيحة لتحلية الدبيازة السعودية لتقديمها في عيد الأضحى المبارك 1443
إضافة لما سبق ذكره عن الدبيازة الحجازية فلتحضير التحلاية على أصولها استخدمي المكونات التالية مع العلم أن تلك المقادير تكفي لعمل مربى الدبيازة الشهية بمقدار يكفي 4 أفراد، ومدة طهيها يستغرق 15 دقيقة وكما ذكرنا تقدم ساخنة بعد صلاة العيد للأهل والضيوف:
- عدد واحد لفة قمر الدين المجفف.
- مقدار نصف كوب سكر.
- عدد عودين من القرفة.
- مقدار 5 حبات هيل.
- عدد 3 حبات من القرنفل.
- مقدار نصف كوب لوز مقشر.
- أيضًا مقدار نصف كوب فستق مقشر.
- مقدار نصف كوب صنوبر.
- كذلك مقدار نصف كوب كاجو.
- نصف كوب تمر مجفف قطع.
- مقدار نصف كوب زبيب.
- عدد كوب تين مجفف.
- مقدار كوب مشمش مجفف.
- عدد ملعقة هيل مطحون.
- كذلك عدد أربع أكواب ماء مغلي.
طريقة عمل الدبيازة الحجازية دبيازة العيد Debyaza jam
- أولًا أحضري لفة قمر الدين وقومي بتقطيعها مكعبات صغيرة الحجم، ثم قومي بنقعها في ماء ساخن مغلي.
- يلي ذلك أحضري باقي الفواكه المجففة وانقعيها في ماء مغلي.
- في تلك الأثناء أحضري وعاء عميق وضعي به السمن ثم أضيفي إليه البهارات والهيل والقرنفل والقرفة وحمصيهم داخل الوعاء مع إضافة المكسرات مع الاستمرار في التقليب.
- قومي بإضافة الفواكه المنقوعة إلى نفس وعاء المكسرات التي تم تحميصها وبالتقليب جيدًا.
- كذلك أحضري الخلاط اليدوي واضغطي به على قمر الدين حتى يصبح قوامه طري.
- أيضًا قومي بإضافة قمر الدين المذاب إلى الوعاء وأضيفي مقدار السكر، وبالتقليب جيدًا عى نار هادئة حتى الحصول على قوام كثيف.
- في النهاية أحضري أطباق التقديم أو الكؤوس حسب الرغبة وقومي بتوزيع الدبيازة الشهية بها.
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