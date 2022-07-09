نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف الكرشة بالسفن أب بسرعة الصاروخ والتخلص من رائحة الزفارة هتنضفي أكبر كمية في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الكرشة بالسفن أب بسرعة، يحتاج تنظيف الكرشة إلي مجهود كبير بسبب الأوساخ المتواجدة بها، فتبحث كل ربة منزل عن طريقة سهلة لتنظيف الكرشة في البيت بمكونات بسيطة وبأقل مجهود، لأن بعيد الأضحى تكون الكمية كبيرة فتحتاج سرعة في تنظيفها بشكل جيد، حتي تصبح بيضاء بدون أي أوساخ، سوف نوضح لكم طريقة تنظيف الكرشة بالسفن أب بالخطوات.

طريقة تنظيف الكرشة بالسفن أب بسرعة الصاروخ

تعتبر الخطوات بسيطة وغير مكلفة فكل ماعليك إحضار زجاجة من السفن أب، وعاء كبير يتم غسل الكرشة جيداً ثم ضعيها في الوعاء، قومي بسكب زجاجة السفن أب عليها حتي تغمرها بالكامل، اتركيها في الخليط لمدة 6 ساعات ثم قومي باستخدام سكين وإزالة اللون الأخضر المتواجد بها حتي تتأكد من إزالة بالكامل، ثم قوم بنقع الكرشة في محلول الملح والخل والليمون حتي تساعد في تنظيفها بشكل جيداً، والتخلص من أي رائحة الزفارة فهذا الطريقة سهلة وسريعة.

طريقة تنظيف الكرشة بالسفن أب في البيت بالخطوات

قومي بغسل الكرشة جيداً، وعليك إحضار زجاجتين من السفن أب وبيكنح بودر، قومي بغمر الكرشة في الخليط وتركها لمدة كبيرة، حتي تساعد في إزالة الأوساخ منها بسهولة، ثم قومي بإحضار سكينة أو ملعقة وإزالة الطبقة الخضراء بها، حتي تتأكد من إزالتها بشكل تام، ثم قومي بغسلها مرة أخري ووضع خليط من ملح الليمون لتنظيفها جيداً والتخلص من أي بقايا الأوساخ حتي تصبح بيضاء.

أسهل طريقة لعمل الكرشة

كل ما عليك وضع مياة على النار وتركها حتي تغلي، ثم قومي بوضع الكرشة بعد تقطيعها، اتركي الكرشة حتي تنضج بشكل تام، ثم قومي بتحضير الصلصة من خلال تقطيع بصلة وتركها حتي تحمر وأضيغي الثوم، ثم قومي بإضافة الطماطم واتركيها حتي تغلي ثم ضعي قطع الكرشة واتركيها تتشرب من الخليط، ثم قومي بوضع التوابل كي تعطيها نكهه جيدة وسوف تحصلين على طعم مميز سينال إعجاب أفراد أسرتك، فهذه الوصفة سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها بسهولة وتتميز بنظافتها وعدم وجود أي زفارة بها، لأن الكرشة يحبها الكثيرون ولكن يخشوا من تنظيفها.