بكوب سميد وكوب دقيق واحد أعملي أحلى كيكة البسبوسة ذات الطعم الرائع في المنزل

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عمر شويل - جدة تعد كيكة البسبوسة أو ما تعرف بالرواني كما يسميها البعض من وصفات الكيك التي يفضلها الكثير من الناس، حيث تختلف عن مقادير الكيك الأخرى لاحتوائها على دقيق الكيك الأبيض وسميد البسبوسة معًا، كما تُسقى بالسيرب أو الشربات بعد إخراجها من الفرن مما يجعلها كعكة مميزة ذات مذاق مختلف ولذيذ، وهي إحدى الكعكات المصرية القديمة وتكون مناسبة للتقديم في المناسبات السارة والاحتفالات مثل الأعياد وتجمع الأصدقاء وتعد طريقة تحضيرها سهلة غير معقدة لا تشتمل على الكثير من المقادير أو الخطوات الصعبة، ويمكن تحضيرها من قِبل المبتدئين أيضًا في خطوات سهلة وبسيطة وذات نتيجة ممتازة. مقادير تحضير كيكة البسبوسة في المنزل كوب واحد من الدقيق الأبيض العادي متعدد الاستخدام.

كوب واحد من دقيق السيمولينا أو ما يعرف بسميد البسبوسة الجاهز.

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من مبشور جوز الهند الأبيض.

كوب واحد من لبن زبادي، علبة 250 جرام.

عدد اثنين بيضة وتكون بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب زيت نباتي الدهن.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة خل ويمكن الاستغناء عنه إلا إنه يحسن من قوام الكيك، كما يمنع من رائحة البيض. مقادير السيرب عدد اثنين كوب ونصف من السكر.

عدد اثنين ونصف كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

توضع المكونات على النار مع التقليب وتركها تغلي لمدة خمس دقائق. طريقة التحضير تسخين الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة مئوية.

نضع أولًا البيض والفانيلا والخل والسكر ويقلب جيدًا حتى الامتزاج ثم نضع الزيت ولبن الزبادي حتى يصبح الخليط متجانس.

يضاف دقيق السميد والدقيق الأبيض المنخول والبيكنج بودر وجوز الهند الناعم مع التقليب.

يصب الخليط بالتساوي في صينية مقاس 22 سم بعد دهنها جيدًا بالزبدة أو الزيت.

نضع الصينية في الفرن لمدة عشرة دقائق على درجة حرارة مائتي درجة مئوية حتى يتم تسخينه، ثم بعد ذلك نقوم بخفض الفرن إلى درجة حرارة مائة وثمانين درجة مئوية لمدة ثلاثون دقيقة ثم تختبر البسبوسة بخلة من المنتصف مع تجنب اختبارها من الأطراف والانتظار حتى تمام النضج.

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