نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلح الشام المقرمش مثل الحلواني في المنزل بخطوات سهلة الصنع والطعم الأصلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلح الشام المقرمش من ضمن الحلويات الشرقية التي يحبها العديد من الأشخاص سواء كبار أو صغار، كما أن طريقة صنعها تتميز بالسهولة واليسر في التحضير، وقد اطلق عليها اسم بلح الشام نظرا لأنها من اصل سوري وهي تتشكل مثل شكل البلح، بالإضافة إلى أنها غنية بالسعرات الحرارية التي تعطي جسم الإنسان العديد من الفوائد الصحية، كما ينصح الأطباء كبار السن بتقليل من أكلها حتي لا يصاب الشخص بأمراض، وفي هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بطريقة صنع بلح الشام المقرمش في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة كل ما عليك فعله هو متابعة الخطوات بدقة فتابعونا.

مكونات عمل بلح الشام المقرمش

من أساسيات صنع بلح الشام المقرمش هو إحضار المكونات الخاصة به بدقة شديدة حتى ينجح صنعه ومن أهم هذه المكونات هي:

اثنين كوب من الدقيق.

عدد اثنين كوب من الماء.

نصف كوب من الزيت.

عدد اثنين من الفانيليا.

عدد خمس بيضات.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوبين من زيت القلي.

شربات حسب الرغبة.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش في المنزل

اولا: قم بوضع الماء والزيت فى وعاء على النار حتى تغلي.

ثانيا: قومي بنخل الدقيق جيدا ثم قومي بوضع الملح عليع ثم الماء والزيت ونقلبهم جيدا حتى يتجانس الخليط على نار متوسطة وتكوين عجينة ناعمة.

ثالثا: نرفع الاناء من النار ونقوم بوضع البيض ونخلطهم جيدا ونقوم بإحضار كيس الحلوانى ونشكل بلح الشام ونضع الزيت على النار ونقوم بوضع بلح الشام حتى يصبح لونه ذهبي.

ثم قومي بوضع بلح الشام في الشربات وبالهنا والشفا.

مكونات عمل الشربات

يعد الشربات من اساسيات عمل بلح الشام فهو الذي يعطي طعم الحلو الذي نتذوق، ومن ضمن مكونات عمله هي:

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

كيس فانيليا.

طريقة تحضير الشربات في المنزل

يمكنك صنع الشربات عن طريق الخطوات الأتية: