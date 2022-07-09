نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل سهولة طريقة عمل صينية بطاطس باللحم المفرومة والجبنه في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية بطاطس باللحمه المفرومة تعد أكلة البطاطس باللحمه المفرومهطة من الاكلات المفضلة عند عدد كبير من أفراد الأسرة ومع حلول عيد الاضحى فهي من الأطباق الرئيسية والموجودة علي السفرة فهي غنية بعدد من عناصر والفيتامينات وتعتبر وجبة متكاملة لجميع أفراد الأسرة حيث يمكن تقديمها مع عصابة الزبادي والاستمتاع بمذاق شهى وجميل لذلك سوف نقدم الوصفه خلال الفقرات التاليه بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

طريقة عمل صينية بطاطس باللحم المفروم

سوف نعرض المكونات اللازمة لعمل صينيه بطاطس باللحمه المفرومه وهي على النحو التالي

المكونات

احضري أربع حبات من البطاطس المهروسة

اثنين ملعقة كبيرة من الزبدة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع كوب من الكريمة للطهي

نصف كيلو من اللحم المفروم

ملعقة من زيت الزيتون او اي زيت نباتي

حبة من البصل المفروم

متوسطة الحجم ثلاث فصوص

ثوم مفرومه ناعمه

كوب من الخضروات المتنوعة من الفلفل والجزر من الزعتر المجفف

نصف كوب من الجبن

طريقة تحضير البطاطس باللحمه المفرومه

تعتمد طريقة تحضير البطاطس باللحمه المفرومه على الخطوات التالية