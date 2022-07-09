نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات جهنمية لتبييض البشرة في البيت بمكونات بسيطة وطبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل وصفات لتبييض البشرة هذا ما يبحث عنه خلال الفترة الحالية الكثير من الفتيات والسيدات تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك رغبة منهم في إطلالة جذابة ومشرقة وبشرة صافية حيث أن البشرة البيضاء حلم كل فتاة، ويستخدم البعض منهم كريمات التفتيح التي تتواجد في الأسواق ولكن مع الاستخدام قد تحدث أثرا ضارا على البشرة نظرا لما تحتوي عليه من مواد كيميائية، والبعض الآخر يتجه إلى الوصفات الطبيعية فهي من مكونات طبيعية لا تضر البشرة، لذلك قررنا اليوم من خلال مقالنا هذا أن نقدم لكم أفضل الوصفات لتبييض البشرة.

طريقة عمل وصفات لتبييض البشرة

من خلال بعض المكونات التي نعرضها لكم خلال السطور التالية يمكنك عمل وصفة لتبييض البشرة بشكل طبيعي، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

عدد 4 ملاعق صغيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل هذه الوصفة بكل سهولة ونتائجها مجربة وليس لها أي أعراض سلبية على البشرة، وخطواتها تتمثل في الآتي:

نحضر إناء صغير ونضع به ملا من الدقيق والكركم واللبن وعصير الليمون، ثم نخلط فيما بينهم جيدا إلى أن يتجانس الخليط جيدا.

نقوم بعدها بتطبيق الوصفة على الوجه والرقبة جيدا.

نترك الوصفة على الوجه لمدة عشرون دقيقة حتى يجف تماما.

نشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر بعد انتهاء الفترة المطلوبة.

نستخدم الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نصل إلى أفضل النتائج.

الدقيق لترطيب البشرة الجافة

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل ماسك لتفتيح البشرة الجافة، وتتمثل في الآتي:

2 ملعقة كبيرة من الدقيق،

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب السائل.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللوز للبشرة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية سوف نحصل على ماسك لترطيب البشرة الجافة بسهولة فهي طريقة فعالة جدا للبشرة الجافة، وهي كالآتي: