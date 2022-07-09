نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورق وخطير صينية الرقاق باللحمة المفرومة في المنزل بالتكات والحركات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الرقاق باللحمة المفرومة من أفضل أنواع الأكلات المشهورة التي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال، ويأخذ معزة خاصة لدى المصريين ويفضل كثير من الأمهات تحضيره في عيد الأضحى والمناسبات والأفراح حيث أنه له مكانة خاصة ويتميز بمذاقه الشهي واللذيذ الذي لا يقاوم، ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضيره في البيت بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة وهي أكلة سهلة وسريعة التحضير، ويحتوي الرقاق باللحمة المفرومة على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم. مقادير عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة في المنزل نصف كيلو من الرقاق

نصف كوب من اللحمة المفرومة

نصف كوب من الحليب

ربع كوب من السمنة

اثنين كوب من شوربة اللحمة

ست فصوص من الثوم المفروم

حبتان من البصل المفروم

ملعقة واحدة كبيرة من صلصة الطماطم

رشة من البهارات

رشة من الفلفل الأسود

رشة من الملح

كمية من السمنة السايحة طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة في المنزل أولا نحضر وعاء ونضع به السمنة على نار متوسطة حتى تسيح السمنة.

ثم نضيف البصل المفروم ونقلبه جيدا حتى يذبل، ثم نضيف الثوم المفروم ونقلبه جيدا في السمنة حتى يتشوح.

بعد ذلك نضيف صلصة الطماطم ونقلبه جيدا مع جميع المكونات، ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلبها جيدا مع باقى المكونات حتى يصبح لونها بني.

ثم نضيف البهارات والفلفل الأسود والملح ونقوم بتقليب الخليط جيدا حتى يتم تتبيل الخلطة.

بعد أن تنضج اللحمة نرفعها من على النار.

نحضر وعاء نضع به الشوربة واللبن والزبدة ونقلبهم مع بعضهم البعض.

نغمس ورق الرقاق في الشوربة ونتركه حتى يصبح طري.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بالسمنة، ثم نفرد فيها أربع طبقات من أوراق الرقاق.

ثم نقوم بإضافة حشو اللحمة على ورق الرقاق ونوزعه بالتساوي.

بعد ذلك نضع أربع أوراق أخرى على حشو اللحمة، ثم نقوم بالضغط على الوجه بباطن اليد برفق حتى تتماسك الأوراق.

ثم ندخل صينية الرقاق باللحمة المفرومة ونتركها لمدة أربعين دقيقة حتى تتحمر.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد وتهدأ قليلا.

ثم نقطع الرقاق ونضعه في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء.

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