نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزلابية المقرمشة لأولادك في دقائق بكل تكاتها وحركاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الزلابية هى من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الصغار، وتتميز عن غيرها من أنواع الحلويات بطعمها اللذيذ ولها الكثير من النكهات، كل هذا غير أن طريقة عملها بسيطة جدا وسهلة التحضير إلا أن الكثير من السيدات ليس على دراية بطريقة تحضيرها، لذلك يبحث الكثير منهم على معرفة طريقة سهلة لعملها في المنزل، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم افضل طريقة حتى تتمكن من عملها بكل سهولة ويسر.

طريقة عمل الزلابية

من خلال بعض المكونات التالية يمكنك عمل الزلابيه في المنزل بمكونات بسيطة متوفرة في المنزل وليست مكلفة، وتتمثل مكونات هذه الوصفة من التالي:

ربع كيلو من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.

مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من النشا.

مع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

قدر مناسب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على الزلابيا اللذيذة، وذلك من خلال طريقة بسيطة وسهلة جدا فى أقل وقت ممكن وبدون أي تكاليف ولا مجهود، وتتمثل خطواتها في النقاط التالية:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به جزء من الماء الدافئ والسكر والخميرة وثلاث ملاعق من الدقيق ثم نترك الخليط لمدة خمسة دقائق حتى يختمر.

ثم نحضر الدقيق والنشا والملح والفانيليا ثم يتم إضافته إلى الخليط السابق حتى يختمر.

يتم تقليب المكونات جيداً ثم يغطى الخليط لمدة نصف ساعة حتى يكتمل التخمير.

بعد أن يختمر يتم تقليب الخليط ليخرج منه الهواء.

يتم بعدها نقوم بإحضار مقلاة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونتركه حتى يسخن.

ثم يقطع الخليط بملعقة صغيرة ويتم تشكيله على هيئة دوائر صغيرة.

ونضعها في الزيت الساخن ويقلب جيدا حتى تحصلي على اللون الذهبي.

عندما تنضج الزلابية ونحصل على اللون الذهبي يجب وضعها فى شربات بارد.

ويمكنك إضافة أى نوع من الصوص على حسب الرغبة مثل صوص الشيكولاتة البيضاء أو الحليب أو إضافة بعض أنواع المكسرات المختلفة أو العسل.

طريقة عمل شربات الزلابية

من خلال بعض المكونات نعرض لكم اسهل طريقة لعمل الشربات اللذيذ، ومكوناتها متمثلة في الآتي: