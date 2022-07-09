طريقة عمل تارت البسكويت بالفواكه بخطوات سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل تارت البسكويت بالفواكه هي ما نتناولها اليوم معكم من خلال مقالنا اليوم، حيث أنها من الحلويات الغربية السهلة والبسيطة والتي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، وهذه الوصفة تتمتع بمذاق شهي ومميز من نوعه ويعتبر بسكويت الشاي هو المكون الرئيسي المعتمدة عليه هذه الوصفة، والكثير من السيدات يرغبن معرفة طريقة عمله في المنزل، والآن نلبي لهم طلباتهم ونقدم لكم طريقة عمل تارت البسكويت اللذيذ.

طريقة عمل تارت البسكويت بالفواكهة

من خلال بعض المكونات التالية يمكنك عمل هذه الوصفة بكل سهولة ويسر، وذلك لأن مكوناتها بسيطة جدا ومتوفرة في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

ربع كيلو من بسكويت دايجستيف المطحون.

كوب من الزبدة الطرية.

مقدار كوب من اللبن الحليب المحلى نستله.

عدد بيضة واحدة.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

2 كوب من اللبن الحليب السائل.

قشر برتقال مبشور أو قشر ليمون مبشور.

فاكهة على حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق من الشربات البارد

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل هذه الوصفة بكل سهولة؛ فهي لا تستهلك وقت كبير في عملها وخطواتها ولا تستهلك مجهود كبير، والطريقة هى كالتالي:

نقوم بطحن البسكويت وإذابة الزبدة ثم نمزج بينهم جيدا حتى يتماسك البسكويت.

ثم نقوم بوضعه في قالب التارت وضعيه بالفرن لمدة خمسة دقائق.

ضعي جميع مكونات الحشو في وعاء عميق على النار، ثم نخفق مع التقليب المستمر.

بعد ذلك نقوم بوضعه في الثلاجة بعد أن يبرد و يهدأ تماماً.

يترك حتى يبرد بعد مرور ما يقرب من ثلاث ساعات حتى يتم التزيين.

وبعدها يتم التزيين بالفواكه وتلميعها بالقطر.

وصفة تارت البسكويت بدون فرن

من خلال المكونات التالية يمكنك الحصول على بسكويت التارت بدون فرن، وذلك كما يلي:

كوب من البسكويت السادة.

مقدار كوب إلا ربع زبدة.

قالب من الشيكولاته الخام.

كوب من القشطة.

ثلاثة ملاعق من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

أربعة ملاعق من الزبدة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على طريقة سهلة جدا لعمل التارت بدون فرن، وهى: