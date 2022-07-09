أخف وأحلى بسكويت الشاي اللذيذ لفطور العيد حضريه بسهولة

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عمر شويل - جدة البسكويت إحدى المخبوزات اللذيذة التي يحبها الكثير من الأشخاص، يتناولونه مع الشاي، أو مع الشاي بالحليب، وبعض الأشخاص يقومون بتناوله مع النسكافيه، ويريد الأشخاص تناوله في الإفطار أو في العشاء خفيفًا قبل النوم، ومن عادات المصريين تناول البسكويت مع الشاي ويعد هذا هو الإفطار الرسمي في العيد، أو في صباح أيام المدارس لطلبة المدارس والجامعات، وكذلك للأطفال الصغار قبل ذهابه إلى الحضانة، والأطفال الرضع يقومون بتناول بسكويت الشاي مع الزبادي كوجبة أساسية لهم وتكون ذات طعم رائع، يوجد الكثير من أنواع بسكويت الشاي الجاهزة في الأسواق، ولكن ترغب السيدات في تحضير بسكويت لذيذ في المنزل بكميات كبيرة حتى يكون متواجد باستمرار داخل المنزل، ويوجد طرق كثيرة لعمل بسكويت الشاي اللذيذ و بأطعم مختلفة، ومن أشهر هذه الطرق هي بسكويت الزبدة اللذيذ. مكونات عمل بسكويت الشاي اللذيذ في المنزل كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضة صغيرة الحجم.

نصف كوب من الحليب، ويفضل أن يكون كامل الدسم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة وتكون خالية من الملح.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير بسكويت الشاى اللذيذ في المنزل نقوم بنخل الدقيق جيدًا، ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر عليه.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة وتكون غير مملحة.

نقوم بخلط الزبدة في الدقيق وبذلك يتم الحصول على فتات رملي.

بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب على الدقيق، وبعد ذلك نبدأ في العجن، وبعد تمام العجن جيدًا نقوم بلف العجينة على شكل كرة.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة أربعة أجزاء، ثم نقوم بفرد العجينة باستخدام النشابة، ويكون الفرد على سطح مستوى ممسوح جيدًا، ومرشوش بالدقيق حتى لا يلتصق العجين.

نستمر في الفرد لتكون العجينة رقيقة جدًا، بعد تمام الفرد نقوم بتقطيع العجينة بالشكل الذي تريد.

بعد ذلك نقوم بوضع القطع بالأشكال في الصينية، ونقوم بعمل ثقوب باستخدام الشوكة.

ثم نحضر بيضة ونقوم بدهنها على الوجه، ونقوم برش القليل من الملح على الوجه يعطي قرمشة.

بعد ذلك نحضر الفرن ونسخنه على درجة حرارة مائتين وعشرين درجة مئوية.

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