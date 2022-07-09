نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الأصلية من الشيف محمد صلاح لتحضير أكلة لحم بيت الكلاوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكلة لحم بيت الكلاوي، بيت الكلاوي هو الجزء الموجود بنهاية جسم الخروف والكثير منا يفضل مذاق لحم بيت الكلاوي كثيرًا وكذلك يقدم بطرق مختلفة منها المشوي والمقلي، وعلى طريقة الشيف محمد صلاح الكبير نأخذكم في جولة لتجربة جديدة ومشوقة لتحضير أكلة لحم بيت الكلاوي مشوية ومقلية في نفس الوقت للحصول على مذاق لا يقاوم من تلك التجربة تابعوا معنا السطور القادمة لتحضير الوصفة في عزومات العيد أمام الأسرة والعائلة.

مكونات أكلة لحم بيت الكلاوي

ذلك الجزء من اللحم يتم تحضيره بطريقة مميزة وخاصة به حتى يكون ناضجًا تمامًا وسهل تناوله لهذا أبدع الشيف محمد صلاح في طريقة تحضير لحم بيت الكلاوي للخروف ونبدأ أولًا بإعداد تلك المكونات:

بصل: كوب مليء بمكعبات البصل.

بيت الكلاوي: قطعة واحدة وزنها كيلووان.

ملح: ملعقة حجمها كبير.

زيت نباتي: ملعقتين بنفس الحجم.

مشروم: كوب كامل يقطع شرائح.

فلفل أسمر ناعم: ملعقة حجمها كبير.

أوراق سبانخ: كوب مليء بها.

صوص مستردة: نصف كوب فقط.

جبن فيتا يوناني: قالب واحد.

ثوم: خمس فصوص مقطعة شرائح.

صوص صويا: نصف كوب.

طريقة عمل بيت الكلاوي مشوي ومقلي