الطريقة الأصلية من الشيف محمد صلاح لتحضير أكلة لحم بيت الكلاوي

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عمر شويل - جدة أكلة لحم بيت الكلاوي، بيت الكلاوي هو الجزء الموجود بنهاية جسم الخروف والكثير منا يفضل مذاق لحم بيت الكلاوي كثيرًا وكذلك يقدم بطرق مختلفة منها المشوي والمقلي، وعلى طريقة الشيف محمد صلاح الكبير نأخذكم في جولة لتجربة جديدة ومشوقة لتحضير أكلة لحم بيت الكلاوي مشوية ومقلية في نفس الوقت للحصول على مذاق لا يقاوم من تلك التجربة تابعوا معنا السطور القادمة لتحضير الوصفة في عزومات العيد أمام الأسرة والعائلة.
مكونات أكلة لحم بيت الكلاوي
ذلك الجزء من اللحم يتم تحضيره بطريقة مميزة وخاصة به حتى يكون ناضجًا تمامًا وسهل تناوله لهذا أبدع الشيف محمد صلاح في طريقة تحضير لحم بيت الكلاوي للخروف ونبدأ أولًا بإعداد تلك المكونات:
- بصل: كوب مليء بمكعبات البصل.
- بيت الكلاوي: قطعة واحدة وزنها كيلووان.
- ملح: ملعقة حجمها كبير.
- زيت نباتي: ملعقتين بنفس الحجم.
- مشروم: كوب كامل يقطع شرائح.
- فلفل أسمر ناعم: ملعقة حجمها كبير.
- أوراق سبانخ: كوب مليء بها.
- صوص مستردة: نصف كوب فقط.
- جبن فيتا يوناني: قالب واحد.
- ثوم: خمس فصوص مقطعة شرائح.
- صوص صويا: نصف كوب.
طريقة عمل بيت الكلاوي مشوي ومقلي
- نضع بعض قطع الفحم المشتعلة في مكان جيد لنضع فوقها مقلاة حجمها كبير.
- يوضع بالمقلاة مقدار الزيت حتى يسخن تمامًا قبل إضافة البصل المفروم لها لكي يتم قليه في الزيت.
- الخطوة التالية نضيف للبصل فصوص الثوم المفرومة مع أوراق البقدونس وشرائح المشروم ويتم تحريك هذه المكونات حتى تختلط مع البصل.
- تضاف السبانخ في النهاية ونتركها إلى أن تذبل مع بقية المكونات ونرفع المقلاة على النار.
- بعد قليل من الوقت نضيف الجبن ونقلبه مع بقية المكونات.
- ومن ثم يتم استخدام الملح والفلفل في تتبيل اللحم واستخدام صوص المستردة للتتبيل من الداخل مع الخضروات المقلية ويتم غلق قطعة اللحم جيدًا بالخيط.
- وبعد ذلك نستخدم صوص الصويا في دهن اللحم خارجيًا ويغطى بالفويل ويوضع بالفرن لنصف ساعة.
- ثم نخرج اللحم المفروم ليوضع على الفحم حتى يصبح مشويًا شكلًا ومذاقًا وقد يستغرق ذلك حوالي ثلث ساعة فقط.
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