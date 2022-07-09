حضرى حلويات العيد بسبوسة بالزبدة اللذيذة بمذاق رائع

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عمر شويل - جدة يكثر الاهتمام في مناسبة عيد الأضحى المبارك بتحضير الوجبات الدسمة والشهية في المنزل التي يكون أساسها اللحم، لذلك لا يتم التركيز على الحلويات التي يتم تقديمها كواجب للضيافة مما يجعل الكثير من الأمهات تقوم بتحضير أو شراء الحلويات من الخارج لذلك ترغب الأمهات في تحضير بعض الحلويات سهلة التحضير حتى يتم تقديمها بسهولة بحيث تكون غير مكلفة من حيث الوقت أو المجهود، وفي الواقع يوجد الكثير من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وتخرج في النهاية شهية ولذيذة ولكن من أشهر الحلويات التي ترغب الأمهات في التعرف على طريقة تحضيرها هي البسبوسة بالزبدة حيث يتميز هذا النوع من الحلويات بمذاقه الرائع المحبب للجميع وللتعرف على طريقة تحضير البسبوسة بالزبدة يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة بالزبدة مكونات التحضير: مقدار ثلاث كأس من الدقيق.

كأس سكر.

كأس جوز الهند المبشور.

كأس من الزبدة.

بيكنج باودر.

كأس من الحليب الرائب.

فانيليا سائلة.

كأس ونصف من القطر البارد. طريقة التحضير: اولاً ضعي كلاً من مسحوق السميد الفاخر بعد نخله في وعاء واسع ثم قومي بإضافة مسحوق البيكنج بودر مقدار ملعقة صغيرة وتقليبهم بملعقة جافة. ثانياً يضاف إليهم خليط الزبدة الدافئ بحيث يكون سائلاً مع استمرار التقليب من الملعقة ويضاف إليهم سائل الفانيليا والسكر الأبيض. ثالثاً قومي بإضافة باقي المكونات أثناء التقليب حيث يتم وضع اللبن الرائب ومكون جوز الهند المبشور والاستمرار بعجن وتقليب الخليط حتى بضع دقائق. رابعاً يفضل أن يتم تحضير صينية البسبوسة قبل بداية العجن وفي حالة عدم تحضيرها يمكنك تحضير صينية صغيرة للبسبوسة وفرد بها ورقة زبدة وفي حالة عدم توافر ورق الزبدة يمكن وضع فيها ملعقة من الطحينة. خامساً يتم وضع خليط البسبوسة في الصينية ويتم إدخالها إلى الفرن الساخن على درجة حرارة لا تزيد عن 180 درجة مئوية بحيث تكون هادئة ونتركها لمدة النضج التي تصل إلي حوالي 25 دقيقة ويصبح وجهها باللون الأصفر. الخطوة الأخيرة عند نضج البسبوسة يتم إخراجها من الفرن وصب عليها القطر البارد وتقطيع البسبوسة ويتم تقديمها.

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