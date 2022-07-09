بطريقة بسيطة اعملي عجة البيض بالبصل بطريقة شهية في البيت

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عمر شويل - جدة تعد ‏عجة البيض من الأكلات الشعبية التي تشتهر في المطابخ المصرية بشكل كبير وحتى في الوطن العربية، وحيث يتم تقدم عجة البيض على وجبة الإفطار أو على وجبة العشاء أو كوجبة خفيفة بين الأكلات، ويعد البيض من ‏الأكلات التي بها مصدر رئيسي للبروتين ‏ويحتوي علىالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم ويحتوي أيضا على نسبة كبيرة من الحديد وكما يساعد البيض على نمو الدماغ ويساعد أيضاً البيض على تقوية النظر يحتوي البيض أيضاً على العديد من الفيتامينات المفيدة للجسم ويساهم البيض في خفض مستوى الضغط الدمالمرتفع، ولذلك فتعد عجة البيض بالبصل من الأكلات الصحية المفيدة والمناسبة للجسم الإنسان، وكما تعد طريقة تحضير عجة البيض وإعداده ومكوناتها سهلة تماماً ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، ‏ولذلك فسوف نتعرف الآن على طريقة عمل عجة البيض بالبصل بكل سهولة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل عجة البيض بالبصل المكونات: عدد أربع حبات من البيض .

ثمرة واحدة من البصل المفرومة .

أربع ملاعق صغيرة من الدقيق الأبيض .

نصف كوب من الماء .

‏ أثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

‏ ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون .

ملعقة صغيرة من النعناع الناشف .

حزمة صغيرة من البقدونس المفروم . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء ثم قومي بخفق أربع حبات من البيض في الوعاء ثم بعد ذلك ضيفي إلية ‏ أربع ملاعق صغيرة من الدقيق الأبيض ‏ مع نصف كوب من الماء ‏ وبعد ذلك ضيفي ملعقة صغيرة من ملح الطعام مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون . الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة ملعقة صغيرة من النعناع الناشف مع حزمة صغيرة من البقدونس المفروم ‏ ثم بعد ذلك أخلطي المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتى يتجانسوا تماماً . الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإحضار مقلاة مناسبة ثم بعد ذلك ضعي في المقلاة أثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم ‏ قومي بعد ذلك بتسخين الزيت على النار ثم ضعي البصل وقلبي البصل جيداً حتى يذبل . الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بسكب خليط البيض في المقلاة واتركي الخليط على النار حتى يجمد ويصبح لديك عجة البيض بالبصل وبعد ذلك أصبحت عجة البيض بالبصل جاهزة للتقديم وقدميه بجانب السلطة والقليل من الخبز وقدميه بالهناء والشفاء .

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