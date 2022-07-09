نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محشي كرنب بالكفتة بالطريقة الرومانية أشهى وصفات عيد الأضحى الغير تقليدية في المقال التالي

عمر شويل - جدة محشي كرنب بالكفتة، نقدم لكم كل جديد في عالم الطبخ وخاصةً مع حلول عيد الاضحى وزيادة البحث عن وصفات الطعام الجديدة التي يمكن تحضيرها باللحم ففي العيد لا يخلو أي منزل من اللحم وتحتاج الأمهات إلى وصفات طعام جديدة لتجربتها بدلًا من الروتين المعتاد من تحضير أكلة واحدة معينة معتادة، ومن المطبخ الروماني اليوم نعرفكم على طريقة تحضير محشي كرنب بالكفتة جربوا تلك الوصفة ولم تندموا على هذه التجربة أبدًا.

مكونات أكلة محشي الكرنب بالكفتة

قد يتعجب البعض من تلك الوصفة في البداية قبل الاطلاع على المكونات وطريقة والإعداد ولكننا نضمن لكم تجربة شهية ولذيذة لن تتوقفوا عن تقديمها في العزومات في العيد وغير العيد، وتتكون الأكلة من:

طماطم: حبة واحدة تكون معصورة.

كرنب: حبة واحدة.

زبيب: نصف كوب فقط.

بصل: حبة واحدة حجمها متوسط.

كفتة جاهزة: علبة واحدة.

فلفل أسود: ملعقة حجمها صغير.

ماء: كوب كامل.

زيت: ملعقتان حجم كبير.

عصير ليمون: عصير حبتين.

كمون بودرة: نصف ملعقة لها حجم صغير.

ساور كريم: نصف كوب.

ملح: ملعقة واحدة.

سكر: ملعقتين بحجم صغير.

طريقة إعداد محشي كرنب بالكفتة

طريقة الإعداد والتجهيز للوصفة ليست معقدة فأكلات المطبخ الروماني تتميز بسهولتها وفي نفس الوقت مذاقها الشهي الغير معتاد ففي العيد نحتاج إلى تجربة جديدة ولا يوجد أفضل من أكلة محشي كرنب بالكفتة للتحضير: