نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفتة باللحم الضاني ووصفة لإعدادها بألذ وأشهي طعم بعيد الأضحى في المقال التالي
عمر شويل - جدة الفتة باللحم الضاني، تقوم كل سيدة مصرية وخاصة المسلمين منهم بإعداد الفتة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وهو من التقاليد الإسلامية، وهي من الوجبات سهلة التحضير وتمتاز بمذاقها الشهي والشيق، وهناك من يقوم بإعداد الفتة باللحم الضاني أو الشمبري أو البتلو، وفيما يلي نوضح طريقة عمل الفتة باللحم الضاني أجمل أكلات عيد الأضحى.
الفتة باللحم الضاني ووصفة لإعدادها بألذ وأشهي طعم
الكثير من الأشخاص يعشقون تناول الفتة بالإضافة إلى اللحوم ولكن هناك من يفضل الضاني وهناك من يفضل البتلو أو أي نوع آخر، ولإعداد الفتة لابد من توافر المكونات التالية وإتباع الخطوات التالية:
طريقة عمل الفتة باللحم الضاني
الفتة من أهم الوجبات التي تقدم بالعيد الكبير ويتناولها المسلمين على وجبة الإفطار.
ملحوظة: عند شراء لحوم الأضاحي لابد من إتباع الإرشادات والنصائح لاختيار لحم طازج بمختلف نوعه وتجنب اللحوم الفاسدة.
مكونات الفتة باللحم الضاني
- لحم ضاني يفضل من الكتف كمية مناسبة على عدد الأفراد.
- معلقة صغيرة من ملح.
- ورق لورا ومسكتة.
- معلقة صغيرة روز ماري.
- ثمة جزر مقطعة مكعبات.
- عدد إثنين حبهان.
- بصلة متوسطة الحجم.
- معلقة صغيرة زعتر.
- فصوص ثوم مفرومين.
- معلقة كبيرة خل.
- أرز أبيض مطبوخ.
- طماطم مقطعة نصفين.
خطوات تحضير الفتة باللحم الضاني بالمنزل
- نقوم أولا بسلق اللحم الضاني في إناء به ماء ونضع به الحبهان وورق اللورا والمستكة لمدة نصف ساعة.
- وبعد تمام النضج تحمر اللحم بمقلاة تيفال بها معلقة كبيرة من السمن البلدي وتترك حتي يصبح لونها بني فاتح.
- نقوم بتحميص الخبز في السمن البلدي أيضا ويقطع لمكعبات أو قطع متساوية لدقيتين حتي يصبح مقرمش.
- يحمر الثوم في معلقة من الزيت أو السمن ونضيف لها كوب ماء مضاف له الخل.
- لتحضير الصلصة نحمر ثوم مفروم ونضف لها الخل والطماطم المعصورة وكوب من مرقة الضاني.
- تترك الصلصة على النار حتي تغلي وتتسبك.
- نحضر صينية ونرص بها الخبز ونضع عليها معلقة كبيرة من الشوربة ثم نضع الأرز الأبيض المطبوخ.
- ويرش على الوجه الثوم المحمر المضاف له الخل وبألف هنا وشفا.
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