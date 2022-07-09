الفتة باللحم الضاني ووصفة لإعدادها بألذ وأشهي طعم بعيد الأضحى

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عمر شويل - جدة الفتة باللحم الضاني، تقوم كل سيدة مصرية وخاصة المسلمين منهم بإعداد الفتة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وهو من التقاليد الإسلامية، وهي من الوجبات سهلة التحضير وتمتاز بمذاقها الشهي والشيق، وهناك من يقوم بإعداد الفتة باللحم الضاني أو الشمبري أو البتلو، وفيما يلي نوضح طريقة عمل الفتة باللحم الضاني أجمل أكلات عيد الأضحى.

الفتة باللحم الضاني ووصفة لإعدادها بألذ وأشهي طعم

الكثير من الأشخاص يعشقون تناول الفتة بالإضافة إلى اللحوم ولكن هناك من يفضل الضاني وهناك من يفضل البتلو أو أي نوع آخر، ولإعداد الفتة لابد من توافر المكونات التالية وإتباع الخطوات التالية:

طريقة عمل الفتة باللحم الضاني

الفتة من أهم الوجبات التي تقدم بالعيد الكبير ويتناولها المسلمين على وجبة الإفطار.

ملحوظة: عند شراء لحوم الأضاحي لابد من إتباع الإرشادات والنصائح لاختيار لحم طازج بمختلف نوعه وتجنب اللحوم الفاسدة.

مكونات الفتة باللحم الضاني

لحم ضاني يفضل من الكتف كمية مناسبة على عدد الأفراد. معلقة صغيرة من ملح. ورق لورا ومسكتة. معلقة صغيرة روز ماري. ثمة جزر مقطعة مكعبات. عدد إثنين حبهان. بصلة متوسطة الحجم. معلقة صغيرة زعتر. فصوص ثوم مفرومين. معلقة كبيرة خل. أرز أبيض مطبوخ. طماطم مقطعة نصفين.

خطوات تحضير الفتة باللحم الضاني بالمنزل