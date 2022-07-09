بدون فرن حضري كرات البسكويت بالشوكولاتة بطريقة سريعة وبطعم أكثر من رائع

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عمر شويل - جدة كرات البسكويت بالشوكولاتة ، من ألذ وأفخم أنواع الحلويات البارد التي يتم تحضيرها داخل المنزل تمتاز بقوام رائع وشكل أكثر من روعة، تعتبر من ألذ الحلويات التي يمكن تقديمها للضيوف فهي من الحلويات التي يتم إعدادها بطريقة سهلة وسريعة بدون الحاجة إلي الفرن أو أي تعتب أو مجهود، فهي من الحلويات البسيطة والسريعة في نفس الوقت ولا لا تحتاج إلي الكثير من المكونات فمكوناتها سهلة، كما أنها تتميز بطريقة تحضير بسيطة و تعتبر مناسبة جداً للمبتدئين في عمل الحلويات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كرات البسكويت بالشوكولاتة بطعم رائع وشكل جميل.

مكونات عمل كرات البسكويت بالشوكولاتة

تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

300 جرام من البسكويت.

مكونات الشوكولاتة

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من السكر.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلى.

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

100 جرام زبدة.

للتزين

جوز هند مبشور.

بسكويت مطحون.

فستق مطحون.

طريقة التحضير

يتم تحضير كرات البسكويت بالشوكولاتة بطريقة سهلة وإليكم الخطوات بالتفاصيل وهي كالآتي:ـ

نبدأ أولاً بتقطيع البسكويت إلي قطع صغيرة في الحجم، ثم توضع في وعاء وتترك جانباً. ثم نقوم بتحضير خليط الشوكولاتة، في وعاء نضيف الحليب ثم نضيف السكر ثم نضيف الكاكاو والفانيليا. يضاف الحليب البودر ثم نقلب المكونات على البارد، ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتي يذوب السكر. ثم نقوم بإضافة الزبدة ونقلب المكونات حتي تذوب الزبدة وبمجرد أن تذوب الزبدة نطفئ النار. ثم نقوم بسكب الخليط على قطع البسكوت السابقة، ثم نقلب المكونات حتي يختلط البسكويت مع خليط الشوكولاتة.

طريقة التشكيل