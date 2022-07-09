أسرار طريقة عمل كحك العيد الناعم لا تعرفها الملايين من ربات البيوت 100%

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عمر شويل - جدة أسرار طريقة عمل كحك العيد الناعم لا تعرفها الملايين من ربات البيوت لأعدادها في المنزل بكل سهولة ويسر، كما يتم الاستعداد لعيد الفطر المبارك الذي يستقبله جميع المسلمين بالبهجة والفرح والسعادة وليتم تناول الحلوى والمعجنات الخاصة بذلك الاحتفال وفي هذا المقال نتناول تقرير لمعرفة عمل وأعداد الكحك الناعم لعيد الفطر المبارك، كما نكشف لكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني اسرار جديدة تعرفها لأول مرة عن كيفية عمل الكحك.

يعد الكحك من العادات والتقاليد التي تم اكتشافها في مصر ثم تحولت إلى الدول العربية والإسلامية، حيث تتزايد الإقبال على عمل الكحك في الأعياد والمناسبات، كانت بداية عمل الكحك على شكل دائري ثم بدأ يتحول إلى عدة أشكال هندسية أخري.

طريقة عمل كحك العيد الناعم زي المحلات

هناك الكثير من الطرق لعمل كحك العيد الناعم و نتعرف علي طريقة عمل الكحك في خطوات فالمطلوب تواجد تلك المقادير لعملة.



أولا مقادير عمل كحك العيد الناعم:

كوب لبن دافئ.

معلقة سكر.

كوبين ونصف سمن بلدي.

معلقتين سمسم.

ملبن أو عجوة أو مكسرات حسب الرغبة للحشو.

معلقة خميرة فورية.

ثماني أكواب دقيق فاخر.

رشه ملح.

كوب سكر بودرة ناعم.

معلقة من رائحة الكحك.

ثانيا طريقة عمل كحك العيد الناعم زي المحلات:

أولا أحضار أناء ونقوم بإضافة الدقيق مع رائحة الكحك وأيضا رشه الملح وبجانبهم السمسم ثم يتم التقليب لتلك الخليط، ثم يتم القيام بتسخين السمن على النار ثم إضافة الخليط مع التقليب . القيام بفرك الخليط براحة اليد، ليتم الحصول علي عجينة متماسكة، يتم إذابة الخميرة في ربع كوب من اللبن الدافئ، ثم القيام بوضع معلقة من السكر مع باقي اللبن والخميرة إلى العجينة ويتم عجن تلك الخليط، واليكم رابط طريقة عمل بسكويت العيد الهش. يتم تقطيع العجين إلى قطع صغيرة، على شكل كرة ثم يتم وضع الحشو سواء عجوة أو ملبن أو مكسرات أوحسب الرغبة. علينا بوضع العجين في قالب الكحك، ثم يتم وضعها في الصاج المدهون بالسمن حتي لا يتم التصاق العجينة بالصاج، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة مائتين درجة مئوية، لمدة نصف ساعة، ليتم الحصول على اللون الذهبي، ثم نقوم بأخراج الصاجات التي بها الكحك وتترك حتى تبرد ثم نقوم بعدها برش السكر البودرة للتزين ويقدم بعدها بالهنأ والعافية، واليكم طريقة عمل الكنافة.

طريقة عمل الكحك الناعم بطريقة الشيف حسن

يتم عمل الكحك الناعم بطريقة الشيف حسن وأنها من اكثر الطرق التي يمكن أن نتبعها.



أولا المقادير المطلوبة:

نصف كوب حليب.

معلقة من ريحة الكحك.

كوبين ونصف دقيق.

معلقة سكر بودرة.

كوب سمن.

نصف معلقة بيكينج بودر.

ثانيا خطوات عمل الكحك:

القيام بوضع الحليب في كوب ويتم تذويب رائحة الكحك معه ونضع أيضا معلقة السكر ثم يتم التقليب. يتم أحضار الخلاط ونضع فيه الدقيق مع البيكينج بودر والسمنة واللبن الموجود في الكوب. ثم نقوم بتشغيل الخلاط حتي نحصل علي عجينة لينة ملمومة، ونذكركم بطريقة عمل الكبدة السعودي. علينا بعدها بتشكيل العجينة والقيام بتقسيمها إلي قطعه صغيرة ونقوم بحشوها بالمكسرات أو ملبن أو عجوة

ويتم غلقها ووضعها في الصينية بعد نقشها بالمنقاش ويتم تركها في الصواني حوالى ساعه ثم يتم أدخالها الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية لمدة نصف ساعة ثم نخرجها وتقدم بالصحة والعافية، واليكم طريقة عمل الكبسة السعودي.

طريقة عمل كحك العيد الناعم بالكيلو

يتم عمل كحك العيد الناعم بالكيلو بطريقة سهلة وبسيطة في خطوات أعداده لكن يلتزم أولا بتوفير المكونات والمقادير الخاصة لصنع وطهي كحك العيد.

اولا المقاديير المطلوبة:

سكر بودرة.

ربع كيلو سمنة بلدي.

اربع معالق ماء فاتر.

نصف كيلو دقيق متعدد الاستخدام.

معلقة سكر.

مائة جرام نشا.

معلقة خميرة فورية.

رشة ملح.

معلقة ريحة الكحك.

شوية سمسم.

ثانيا طريقة وخطوات عمل الكحك الناعم بالكيلو:

في البداية يتم طريقة عمل كعك العيد الناعم بالكيلو فالقيام بخلط النشا مع الدقيق ونقوم برش الملح، ويتم التقليب للخليط، ثم نضيف ريحة الكحك بجانب السمسم. علينا بوضع السمنة على النار ونقوم بإضافة خليط الدقيق مع التقليب. يتم تقليب السكر مع الخميرة وإضافة الماء، ونقوم بتركها قليل، ثم بعدها يتم أضافتها إلى خليط الدقيق ويتم التقليب باليد. ثم علينا بتشكيلهم على هيئة كرات، ويتم تشكيلها حسب الرغبة. القيام برصها في الصينية بها ورق زبدة، ونقوم بتغطيتها ويتم تركها نصف ساعة ثم نقوم بإدخالها الفرن.

ليتم على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى يتم النضج والتطيب ثم نخرجه بعدها من الفرن ونقوم برشه بالسكر البودرة ويتم تقديمه بإلهنا والشفاء، واليكم طريقة عمل الكفتة المشوية.

وصلنا لختام شرح أسرار طريقة عمل كحك العيد الناعم لا تعرفها الملايين من ربات البيوت.