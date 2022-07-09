نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بقرص اسبرين واحد” أسهل طريقة لـ تنظيف الممبار والكرشه زي الصاروخ في دقائق جربي بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الممبار والكرشه الذي يعد مهمة صعبة لكثير من السيدات، حيث تحتاج عملية تنظيف الكرشة والممبار إلى بذل وقت طويل ومجهود شاق من المرأة، ولكنها مضطرة إلى الاقدام على هذه المهمة لامحالة، فلهذه الوجبة عشاق كثر، وتفضل كثير من الأسر تناولها في الأعياد والمناسبات وبشكل خاص في عيد الأضحى المبارك، فهي تحتل مكاناً مميزاً على المائدة، لذا تبحث الكثير من السيدات عن طرق تساعدها في تنظيف الكرشة والممبار بسهولة، لذا سنقوم بعرض أفضل هذه الطرق إليكم خلال سطور مقالنا، فتابعوا.

طريقة تنظيف الممبار والكرشه بالأسبرين

يعد استخدام الأسبرين في تنظيف الكرشة والممبار من أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها تنظيف الكرشة والممبار بكل سهولة والحصول على نظافة ممتازة ومبهرة، حيث تحتوي الكرشة على طبقة سوداء يصعب إزالتها، ويمكنك تطبيق هذه الطريقة من خلال وضع الكرشة وضع الكرشة في وعاء عميق يحتوي على قليل من الماء الدافئ وتركه لفترة من الوقت، ثم القيام بوضع حوالي 2 لتر من الماء الساخن في وعاء آخر وخلطه بقرصين من الأسبرين، ثم القيام بوضع الكرشة في هذا الإناء وتركها لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك تستطيع السيدة إزالة الطبقة السوداء باستخدام سكين بكل سهولة، ثم وضعها مرة ثانية في الوعاء الذي يحتوي على الأسبرين، مع تكرار هذا الأمر حتى تصبح الكرشة بيضاء تماماً، وهنا يتم شطف الكرشة باستخدام ماء فاتر، ووضعها لمدة 5 دقائق في وعاء به ثمرات الليمون، وإزالتها بعد فترة قليلة من الوقت وتصفيتها من الماء، وبهذا تكون الكرشة جاهزة تماماً للطهو بالطريقة التي تفضلينها.

طريقة تنظيف الممبار بالخل