نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية زي المطاعم لن تحتاجي تشتريها من بره أخرى في المقال التالي
عمر شويل - جدة كفتة الحاتي المشوية من الأكلات اللذيذة التي تتميز بطعم شهي، ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص في المطاعم، لذلك تسعى الكثير من الأمهات لمعرفة طريقة عملها في المنزل؛ حيث الطعم الشهي وسلامة أفراد أسرتها، والآن من خلال مقالنا هذا نقدم لكم طريقة تحضير الوصفة فهي بسيطة جدا وسهلة ولا تستهلك وقت في إعدادها.
طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية
من خلال المكونات التي نطرحها لكم في النقاط التالية سوف يتم إعدادها بكل سهولة مثل المطاعم؛ حيث الطعم الشهي والمذاق اللذيذ ومكوناتها متوفرة في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات في التالي:
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- قطعة بسيطة من الدهون.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات.
- حبة من الطماطم مبشورة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير:
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الوصفة بنجاح حييث أنها من الأكلات التي تحتاج إلى تجهيزات حتى تصبح مثل الجاهزة، وتتمثل الخطوات في الآتي:
- حيث أنه أول خطوة لا بد أن يتم إحضار وعاء ونضه به كلا من اللحم والملح والبهارات والبصل، ويتم خلطهم جيدا مع بعضهم البعض.
- كما أنه بعد الخلط بشكل جيد يتم وضع اللحم في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.
- نخرج الكفتة ونحضر الأسياخ الخاصة بالكفتة.
- نضع ماء البصل مع الطماطم المبشورة لكي نضعها اثناء تصبيع الكفتة.
- نضع الكفتة على الأسياخ وندهنها بالخليط السابق، ونضعها في الفرن على درجة 180درجة مئوية.
- كما أنه ثم نقوم بوضع قطعة من الفحم داخل ورق الومونيوم نضعها وسط الكفتة ونضع عليها قطرات زيت كما تريد وبهذه الطريقة سوف تكون الأكلة جاهزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية زي المطاعم لن تحتاجي تشتريها من بره أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.