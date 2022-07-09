نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية زي المطاعم لن تحتاجي تشتريها من بره أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة كفتة الحاتي المشوية من الأكلات اللذيذة التي تتميز بطعم شهي، ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص في المطاعم، لذلك تسعى الكثير من الأمهات لمعرفة طريقة عملها في المنزل؛ حيث الطعم الشهي وسلامة أفراد أسرتها، والآن من خلال مقالنا هذا نقدم لكم طريقة تحضير الوصفة فهي بسيطة جدا وسهلة ولا تستهلك وقت في إعدادها.

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية

من خلال المكونات التي نطرحها لكم في النقاط التالية سوف يتم إعدادها بكل سهولة مثل المطاعم؛ حيث الطعم الشهي والمذاق اللذيذ ومكوناتها متوفرة في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

قطعة بسيطة من الدهون.

بصلة كبيرة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

حبة من الطماطم مبشورة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير:

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الوصفة بنجاح حييث أنها من الأكلات التي تحتاج إلى تجهيزات حتى تصبح مثل الجاهزة، وتتمثل الخطوات في الآتي: