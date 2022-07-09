نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الحواوشي المصري بطريقة سريعة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحواوشي هو من الأكلات المصرية الأصيلة، وترجع تسمية هذه الأكلة بهذا الإسم نسبة للعائلة التي قامت باختراع هذه الأكلة وهي عائلة الحواوشي، وتم عمل الحواوشي منذ أكثر من خمسة وتسعون عامًا، أول من قام بعمل أول رغيف حواوشي هو مصطفى الحواوشي، ومن بعده استمر ابنائه وعائلته بعمل هذه الوصفة والاستمرار بها حتى أصبحت أكلة شعبية منتشرة بكثرة، وتكون ذات طعم رائع وجذاب، ومع عيد الأضحى المبارك وتوافر اللحوم في جميع البيوت فإن الأشخاص يقومون بالبحث عن طريقة تحضير الحواوشي في المنزل بسهولة، وأيضًا بسبب حب الاطفال الكثير له، ولا تحب الأمهات أن يتناول صغارها أي مأكولات بها لحوم من الخارج يقومون بتحضيره في المنزل، حيث يوجد الكثير من المطاعم التي تقوم بتحضير الحواوشي ولكن لا تضمن الأمهات اللحوم التي يقومون بتحضيره منها، ويوجد طرق عديدة لتحضير الحواوشي في المنزل. مكونات تحضير الحواوشي السريع في المنزل ربع كيلو من اللحمة المفرومة جيدًا، ويكون بها نسبة قليلة من الدهون.

بصلة واحدة صغيرة الحجم.

حبة من الفلفل الأخضر.

حبة واحدة من الطماطم.

ربع ملعقة من الملح الأبيض.

ربع ملعقة من الفلفل الأسمر الناعم.

نصف ملعقة من الصلصة الحمراء.

عدد اثنين كيس من الكاتشب.

مقدار مناسب من الزيت.

خبز حواوشي. طريقة إعداد الحواوشي في المنزل بسهولة نقوم بتجيهز اللحمة المفرومة، ونقوم بتقشير البصل وغسله وبشره أو تقطيعه ناعمًا ونقوم بوضعه على اللحمة.

نقوم ببشر الطماطم و تقطيع الفلفل الأخضر عليها، وإذا كنت ترغب في وضع شطة حمراء.

بعد ذلك نقوم بإضافة التوابل الملح والبهارات والفلفل، وعليه الصلصة والكاتشب “كما يمكن الاستغناء عنهما”.

نقوم بتقليب المكونات جيدّا حتى تنضج.

نقوم بشراء خبز حواوشي من الفرن، أو يمكن تحضير الخبز من العجينة في المنزل.

يكون الخبز طازج حتى يسهل فتحه، ونقوم بفتحه ووضع اللحمة بداخله.

ثم تقوم بغلقها ونقوم بدهن الخبز بالزيت حتى يصبح مقرمش وذات لون رائع.

بعد ذلك نقوم بوضعه في صينية، وتسخين الفرن وادخاله الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى ينضج ويتغير لون الخبز.

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