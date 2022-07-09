طريقة عمل الطرب المشوي بأسرار المحلات بقوام وطعم رهيب لا يقاوم

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عمر شويل - جدة يعد الطرب من المشويات المميزة التى تقدم على الولائم في عيد الاضحى المبارك، حيث يقدم بجانب الكثير من المشويات ويتميز بمذاقه الرائع الذي لا تكتمل وجبة المشاوي الا بوجوده، يحتوى الطرب على نسبة عالية من البروتين والدهون الغير ضارة بالجسم، ويحضر الطرب من اللحم البلدي ويقدم مع الكفتة المشوية والريش وبعض السلطات الشهية، وسوف نقوم بعمله في المنزل بكل بساطة فتابعونا. طريقة عمل الطرب المشوي المكونات: كيلو من اللحم المفروم.

٢ بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من السماق.

رشة جوزة الطيب.

مناديل خروف.

بقدونس للتزيين. طريقة التحضير: في بولة نقوم بوضع البصل المفروم ويوضع عليه رشة من الملح ونفرك البصل بالملح ثم نقوم بتصفية البصل من الماء الزائد منه ويوضع ماء البصل في بولة صغيرة حتى الاستخدام.

في بولة أخرى نضع اللحم المفروم وعليه تفل البصل ونضع الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب ونضيف عليهم السماق والحبهان ثم نقوم بعجن اللحم مع التوابل حتى يتكون خليط متجانس.

نحضر مناديل الخروف ونقوم بتقطيعها الى مربعات متساوية الحجم.

نقوم بتشكيل اللحم إلى أصابع متساوية مع تتبيلها عند التشكيل بماء البصل.

نضع الكفتة في المناديل المقطعة بالتساوى وتلف على شكل رول محشي.

نكرر هذه الخطوة مع كل الكمية المتاحة من الكفتة ومناديل الخروف.

يمكن تسوية الطرب بطريقتين الأولى هى ان نحضر اسياخ خشبية ونضع بها الطرب ويوضع على الشواية الكهربائية او الشواية الفحم حسب المتاح ثم تترك على كل جانب ١٥ دقيقة حتى تمام النضج.

والطريقة الثانية هي أن نحضر صينية ونضع بها الطرب وتغطى الصينية بإحكام ويرفع على النار وتكون متوسطة ويترك لمدة ١٥ دقيقة.

يرفع من على النار بعد التسوية ويقدم ويزين بالبقدونس المفروم. اسرار نجاح وصفة الطرب نقوم بتصفية البصل من الماء قبل إضافته على اللحم حتى يصبح متماسك أثناء التشكيل.

يجب تتبيل اليد بماء البصل عند تشكيل الكفتة حتى نعطي لها المذاق اللذيذ وتصبح لامعة عند التسوية وبعدها.

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