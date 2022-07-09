بسكويت العيد الهش بنكهة البرتقال بطعم رائع ولذيذ

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عمر شويل - جدة بسكويت العيد الهش ، من أنواع المخبوزات الهشة والجميلة التي تقدم بكثرة في أيام عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، ويرتبط تحضيره بالعديد من المناسبات السعيدة التي تضئ الفرحة والبهجة داخل البيوت، وهو يتم تحضيره من خلال مكونات سهلة جداَ وبسيطة وغير مكلفة، وتعتبر طريقة تحضيره سهلة لا تحتاج إلي ماكينة وتعتبر من الطرق الموفرة للكثير من المال، ويعتبر البسكوت من ألذ المخبوزات التي تقدم مع الشاي أو الحليب وغيره من المشروبات الساخنة فهو بسكويت سهل ولذيذ وشهي جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عل بسكويت العيد الهش بطريقة سهلة وسريعة.

مكونات عمل بسكويت العيد الهش

يتكون البسكويت من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ثلاث أرباع كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من السمنة المذابة.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من النشادر.

2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

ثلث كوب من الحليب السائل.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت العيد الهش بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

أولاً نحضر وعاء عميق ونضع به السكر البودرة والنشادر والفانيليا ونخلط جيدًا حتى يمتزج الخليط معًا. ثم نحضر وعاء عميق آخر ونخفق فيه البيض بشكل جيد باستخدام المضرب الكهربائي. نضيف خليط السكر البودرة مع النشادر والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليط ويصبح أبيض اللون. ثم نضيف السمنة إلى الخليط مع الاستمرار في خفق المكونات حتى يصبح لدينا خليط هش كالكريمة. نضيف الحليب السائل وعصير البرتقال إلى الخليط مع الاستمرار في خفق جميع المكونات. بعد ذلك نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيدًا باستخدام المنخل السلك حتى نتخلص من أي تكتلات وشوائب. ثم نضيف الدقيق المنخول تدريجيًا إلى الخليط ونبدأ بلم العجين بأطراف الأصابع بدون عجن حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل.

طريقة التشكيل