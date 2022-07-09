طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم بطعم أول مرة تدوقيه

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عمر شويل - جدة تعتبر الفتة من الأكلات المصرية التي ورثناها من أجدادنا وهي تقدم في عيد الأضحي وتوجد طرق مختلفة لعملها ولكل واحدة منهم مذاق مختلف، وأساس الفتة هي شوربة اللحم مع العيش المحمص والأرز ويمكن عملها باللحمة سواء بلدي أو ضانى واليوم نقدم لكم الفتة المصرية بالخل والثوم بدون صلصة بخطوات بسيطة فتابعونا. طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم المكونات: كيلو لحم مقطع مكعبات.

سمنة أو زيت

ملح وفلفل أسود.

بصلة مقطعة.

حبهان وورق لورا.

حبة طماطم.

2 كوب أرز مصري مغسول.

ماء.

عيش بلدي مقطع مثلثات.

10 فصوص ثوم مهروس.

خل.

نصف ملعقة كزبرة ناشفة مطحونة. طريقة التحضير: أولا نقوم بتحضير اللحمة عن طريق وضع قدر على النار ونتركه حتى يسخن ثم نضيف ملعقة من السمنة أو الزيت.

نضع قطع اللحم واحدة تلو الأخرى مع رشة من الفلفل الأسود نشوحها جيدا من جميع الجوانب ثم نضيف ماء مغلي.

يضاف بصلة مقطعة مع حبة من الطماطم ومكعب من المرقة والحبهان وورق لورا نترك اللحمة على نار متوسطة حتى تنضج.

ويجب إزالة الريم الذي يظهر على الوجه أول بأول لكي يصبح طعم الشوربة لذيذ ثم يرفع اللحم في وعاء جانبا.

الآن نقوم بتحضير الأرز نرفع وعاء على النار مع 2 ملعقة من الزيت أو السمنة ونشوح كمية مناسبة من الأرز حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم نضيف باقي الأرز ونغمره بالماء الساخن مع الملح وعندما يغلي نخفض النار ويغطي حتى ينضج تماما في طاسة.

نحمر العيش الشامي أو البلدي على حسب المتاح مع رشة من الملح والفلفل الأسود ثم يوضع في طبق جانبا وأيضا يمكن.

تحمير اللحمة في الفرن أو في مقلاة على النار في وعاء أخر نضع ملعقة من الزيت ونشوح الثوم حتى تخرج رائحته.

ثم نضيف الخل ونقلب بعد ذلك نضع الشوربة على هذا المزيج ونضيف نصف ملعقة من الكزبرة الناشفة المطحونة.

نترك الشوربة حتى تغلي ثم نجهز وعاء التقديم ونضع في القاع العيش المحمص ويمكن إضافة ملعقة من الشوربة عليه.

أو يترك كما هو وفوقه الأرز ثم القليل من الشوربة وعلى الوجه قطع اللحمة والآن أصبح طبق الفتة جاهز وبالهنا والشفا.

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