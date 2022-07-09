نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني للإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم وتفتيح فوري للجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز رباني للإزالة شعر الوجه والجسم كله، الشعر الزائد في الوجه والجسم أصبح مشكله يعاني منها الكثيرون، وبالرغم من استخدام الكثير من كريمات إزالة الشعر لا تعطي جدوي وتعمل على زيادة نمو الشعر في الجسم، مما يجعلهم يفكرون في استخدام المواد الطبيعية التي تساعد في إزالة الشعر الزائد من الجذور بدون ألم، فهناك الكثير من المواد الطبيعية التي تقلل من ظهور الشعر كما تعمل على تفتيح الجسم.

كنز رباني للإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور

المكونات

ملح خشن.

صابون زيت الزيتون.

ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتي تتجانس وتحصلين على قوام كريمي، ثم قومي بتوزيع الخليط على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها، واتركي الخليط لمدة ساعة أو ساعتين وعندما تلاحظين تساقط الشعر، عليك غسل البشرة جيداً بالماء الفاتر ثم قومي بترطيب جسمك بماء الورد حتي لا يحدث أي التهابات بالبشرة.

وصفات طبيعية للإزالة الشعر الزائد نهائياً

المكونات

كميه مناسبة من الكركم.

ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بخلط الكركم مع ماء الورد جيداً حتي تتجانس وتحصلين على عجينة، قومي بفرد العجينة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، عليك ترك الخليط لمدة ربع ساعة حتي يجف تماماً، ثم قومي بغسل الخليط بالماء الدافئ وعليك فرك المنطقة عند الغسل، عليك تكرار الوصفة بشكل يومي للحصول على نتيجة فعالة.

إزالة الشعر الزائد نهائياً بدون ألم

المكونات

بياض بيضة.

نصف ملعقه كبيرة من دقيق الذرة.

ملعقة من السكر.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، عليك توزيع الخليط على الوجه والجسم وتركة لمدة من 20 إلي 25 دقيقة، اتركي الخليط حتي يجف تماماً ثم قومي بغسلة جيداً بالماء الفاتر، عليك تكرار هذه الوصفة من مرة إلي مرتين بالأسبوع للحصول على نتيجة سريعة،فتساعد هذه الوصفة على تقليل نمو الشعر الزائد كما تساعد على تفتيح المناطق الداكنة في الجسم بشكل سريع، فعليك الاستمرار على هذه الوصفة لإزالة الشعر الزائد نهائياً وتقليل الألم عند إزالة الشعر.