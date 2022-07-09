نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وزيت الجرجير الرهيب: لفرد الشعر حضريه وأنتي في البيت بمكونات سهلة وبسيطة2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا وزيت الجرجير الرهيب , حيث يعد الشعر مشاكله المعروفة وأغلب النساء تتمتع بشعر الأفريقي الهيش والخشن, سوف نقدم لكم اليوم الكريم القنبلة في تنعيم الشعر يعني سوف نحضر مع بعض كريم بمكونات بسيطة لكنه يباع في الصيدليات بمبلغ باهظ لا يقدر كل الناس علي ثمنه ,سوف نتعرف على هذا الكريم وفوائده الروعة للشعر, ومش بس تنعيم فقط لكنه يعمل علي تطويل الشعر بشكل ملحوظ شعرك تالف أو محروق من الصبغات أومن عمل السيشوار أليكم هذا الكريم الرائع في بناء شعر جديد يمتع بنعومة والمظهر الصحي بل يغذي بصيلات الشعر بفضل المكونات وفيتامين E, وفوائد الرائعة للشعر ومعنا أيضا النشا الذي يعمل على فرد الشعر وتنعيمه ومعنا الكرياتين هو البانثينول وزيت الجرجير الذى يغذي بصيلات الشعر, ويعمل علي تطويل الشعر معنا أيضا مكونات مذهلة في هذا الكريم الذي لو شرحنا عنه لا ننتهي, من خلال موقع ثقفني نقدم هذا المقال الرائع لكيفية عمل النشا وزيت الجرجير الرهيب في حل مشكلات الشعر بطريقه وهميه وبسيطة.٢٠٢٢

مكونات عمل النشا وزيت الجرجير الرهيب لفرد وتنعيم وترطيب الشعر بطريقة وهمية

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم الرائع بمكونات سهلة وبسيطة جدا هي كالتالي:-

٢ملعقة من أي كريم شعر متوفر.

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة البانثينول.

١ملعقة من زيت الجرجير.

٢قرص من أقراص ريڤو أو الأسبرين.

١ملعقة من الجلسرين.

١ملعقة من الفازلين.

١كبسولة فيتامين E.

طريقة التحضير

إليكم طريقة تحضير الكريم بطريقة مبسطة وسهلة جدا ومفيدة لكم هي كما يلي:-

نحضر علبة كريم قديمة فارغة ونقوم بغسلها بماء جيدا ثم نقوم بتجفيفها جيدا. بعد ذلك نضع ٢ملعقة من الكريم المتوافر لديكم ثم نضع ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيدا. نحضر قرصين من الريڤو ونقوم بطحنه جيدا ثم نضعهم علي الخليط السابق ونقلب جيدا. بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من زيت الجرجير مع التقليب ثم نضيف ملعقة الجلسرين ونقلب جيدا. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من كريم البانثينول ثم نضع ملعقة من الفازلين وكبسولة فيتامينE ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس كريمي ناعم. قبل الاستخدام نقوم بوضع الكريم في الثلاجة حتي يتمسك.

طريقة الاستخدام

والأن طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة أمنة علي شعرك ومفيدة جدا وهي كما يلي:-.