نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لتبييض وشد ترهلات الجسم وتقشيره في دقائق معدودة نتيجة سريعة ومذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى جميع السيدات والفتيات عن الخلطات الطبيعيه التي يكون لها دور في تبييض وتقشير الجسم فأحيانا نجد عدد من الفتيات يعانون من بشرة الجسم البيضاء، فهذا الشيء يعد من ضمن المشكلات الكبيرة والتي تجعل الفتاة تشعر بالخجل والإحراج فكلا منهم يرغبون في تبييض بشرة الجسم وكذلك المناطق الداكنة حيث أنها من أكثر المناطق التي يتراكم عليها خلايا الجلد الميتة، فهذه الخلايا تجعل الجلد في هذه المناطق الحساسة باللون الغامق لذلك يقومون أولا بتقشير الجسم ومن ثم يتم تبييضه فقد نجد خلطة طبيعية قوية تساعد على ذلك في وقت قصير جدا وهي خلطة لبان الذكر ، فمن المعروف أن لبان الذكر من أحد المكونات الطبيعية التي يكون لها القدرة على تقشير الوجه والجسم والمناطق الحساسة ولكي نحصل على النتيجة المطلوبة يمكننا أن نكرر خلطة لبان الذكر مرة واحدة في الإسبوع، فهذه الخلطة مفيدة جدا ومن الممكن أن نستخدمها لتبييض البشرة ويساعد لبان الذكر على علاج مشاكل كثيرة جدا ومن ضمنها هي إخفاء التجاعيد والخطوط الرفيعة لذلك تستخدمه العديد من السيدات لشد البشرة لبان الدكر لتبييض وتقشير الجسم مكونات خلطة لبان الذكر لتبييض وتقشير الجسم: خلطة لتبييض وشد ترهلات الجسم في دقائق ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من لبان الذكر.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم بانثينول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون. طريقة عمل خلطة لبان الذكر لتبييض وتقشير الجسم: خلطة تفتيح وتبييض الجسم والوجه نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من لبان الذكر ونضيف إليه ربع كوب كبير من الماء ونتركه بهذه الطريقة لمدة ساعة تقريبا حتي يتم نقعه. وبعد ذلك يتم تصفيته ونضع ماء النقع في وعاء مناسب ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض. ثم قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم بانثينول وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها. وقومي بوضع هذه الخلطة علي الجسم ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا ثم يتم غسله بإستخدام الماء البارد ولابد من تكرارها مرة واحدة في الإسبوع.

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