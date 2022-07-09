نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون واحد لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق في 10 دقائق مهما كان حجمها كبير هتبقي زي الزبدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملعقة واحدة لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق خلال دقائق ، يعشق الكثير من الكبار والصغار تناول اللحمة وخاصة مع اقتراب حلول أيام عيد الأضحى المبارك، كما يحب الكثير من الأشخاص تناول الكوارع، نظرا لأنها تعد من أكثر الوجبات المفيدة والغنية بالعديد من الفتيامينات ، كما انها تكسب الجسم والكثير من الطاقة والحيوية، ولكن من المعروف أن تسوية اللحمة أو الكوارع يستغرق الكثير من الوقت، وفي ظل هذه المناسبات من عيد الأضحى تحتاج الكثير من النساء إلى تسوية اللحمة بطريقة سريعة، لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة سريعة وسهلة لتسوية اللحمة والكوارع خلال دقائق.

مكونات تسوية اللحمة والكوارع في دقائق

ترغب الكثير من السيدات في تسوية اللحمة بطريقة سريعة وفي نفس الوقت تقوم بتسوية اللحمة بطريقة جيدا وتكون مطهيا جيدا، لذلك سوف نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر سهلة وبسيطةوغير مكلفة، موضحة كالتالي.

كيلو من الكوارع واللحمة مقطعة إلى قطع

قطعة واحدة من الطماطم الطازجة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.

ورقتان من ورق اللورا.

ملعقة صغيرة من القرفة الجافة.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض، وهذا هو سر الوصفة

بصلة كبيرة مقطعة.

طريقة تسوية اللحمة والكوارع بطريقة سريعة

وبعد أن تعرفنا على المكونات التي نحتاج إليها لتسوية اللحمة والكوارع، والتي تعتبر غير مكلفة وتوجد في مطبخنا بأقل التكاليف سوف نوضح لكي طريقة تسوية اللحمة والكوارع بطريقة سريعة موضحة كالتالي.

أولا نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء، ونتركه حتى يغلي.

نقوم بإضافة قطع اللحمة والكوارع في الماء نبدأ في أضافة البصلة المقطعة وقطعة الطماطم، حيث يضيفوا إلى الشوربة نكهة مميزة.

نقوم بعد ذلك بإضافة ورقتان اللورا، وملعقة الملح وملعقة الفلفل الأسود ونقلب جيدا.

نقوم بعد ذلك بوضع الملعقة الكبيرة من بهارات اللحمة، وملعقة القرفة الجافة.

نضع بعد ذلك ملعقة السكر الأبيض والذي يعتبر هو سر الوصفة والذي يساعد على تسوية اللحمة والكوارع سريعا وخلال ٤٥ دقيقة سوف تلاحظين تسوية اللحمة والكوارع وفي نفس الوقت ستكون طازجة وللذيذة.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن تسوية اللحوم والكوارع باستخدام ملعقة سكر فهناك صعوبة في تسوية اللحوم والكوارع حيث يمكن أن نقوم بتسويتها بإضافة ملعقة سكر ابيض تساهم في جعل اللحمة مثل الزبدة حيث توجد صعوبة في تسوية اللحوم لذلك يمكن وضع ملعقة السكر التسوية بدون حلة ضغط فتسهل علي السيدات من الصعوبة التي تواجههم في تسوية اللحوم