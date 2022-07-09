نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفتة علي اصولها.. طريقة عمل الفتة بالخل والثوم مع اللحمة المحمرة بطعم يجنن وريحة زمان في المقال التالي
عمر شويل - جدة تبحث الأمهات عن طريقة عمل الفتة اللذيذة مع اللحم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يشتهر عيد الاضحى بتناول اللحوم بجانب أطباق الفتة الشهية، ولا يمكن انتهاء العيد إلا ويتم فيه تناول الفتة، حيث يفضل الكثير تناولها، وتختلف طرق تحضيرها من بلد إلى أخرى، وهناك بعض الأشخاص يذهبون إلى المطاعم الشهيرة بتحضير اللحوم بالفتة، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها في المنزل بكل تكاتها، وتجنب شرائها من المحلات جاهزة، لذلك سوف نوضح لكم طريقة عمل الفتة الشهية باللحم و بألذ طعم ويتم تحضيرها خلال دقائق بسيطة وسوف تناول إعجاب أفراد أسرتك.
طريقة عمل الفتة بالخل والثوم مع اللحمة المحمرة
وتعد الفتة من الأطباق الخفيفة سريعة التحضير وكذلك شهية، و لتحضيرها نحتاج إلى المكونات التالية.
المكونات
- نصف كيلو من اللحم.
- 1 حبة من البصل مقطعة مكعبات.
- أربع فصوص ثوم مقطعين.
- ربع كيلو طماطم مفرومة.
- ثلاث فصوص ثوم مفرومين.
- بصلة مفرومة.
- توابل لحم وورق لورا.
- ماء.
- كوب من الأرز الأبيض.
- 2 خبز مقطعين مكعبات.
- ملعقتين من الزبدة والزيت.
- ملعقة من الخل.
- ملح وفلفل أسود.
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طريقة تحضير الفتة بالخل والثوم
لا تحتاج الفتة إلى وقت كبير للتحضير أو مجهود، فهي سريعة التحضير وشهية في المذاق، ويمكنك تحضيرها من خلال إتباع الطريقة التالية.
- يتم تحضير إناء مناسب ووضع فيه الزيت والسمن واللحم والملح والفلفل الأسود.
- نترك اللحم حتى يتشوح لعدة دقائق.
- بعدها يتم إضافة التوابل والماء المغلي وحبة من الطماطم والبصل والثوم المقطعين.
- نترك اللحم حتى ينضج على النار.
- نحضر صينية فرن ونضع فيها الخبز المقطع والزبدة والثوم المفروم ويدخل الفرن لمدة ربع ساعة حتى يتحمص.
- بعدها نحضر وعاء ونضع فيه زبدة والبصل المفروم والأرز والملح ونقلب جميع المكونات.
نضع كمية من الزيت في إناء ونضيف البصل المفروم والثوم ونقلب حتى يزبل الخليط بعدها نضيف الخل والطماطم المفرومة والملح والفلفل الأسود ونترك الخليط على النار لمدة ربع ساعة.
- ثم بعد ذلك يتم وضع الخبز المحمص في صينية ويتم وضع الأرز عليه والصلصة واللحم على الوجه ويقدم وبالهنا والشفا
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