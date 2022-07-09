طريقة شوي اللحم بدون فرن أو شواية وسر التتبيلة الخطيرة بطعم احلي والذ من الجاهز 

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عمر شويل - جدة لا يكتمل عيد الاضحي إلا ويطهى مختلف أنواع اللحوم، حيث ينتظر جميع أفراد الأسرة أطباق اللحوم بشغف وسعادة، ويفضلون تناول الكفتة المشوية أو اللحم المشوي، وخاصة لأن اللحوم المشوية تكون أكثر جمالاً في الطعم وكذلك تكون صحية ومناسبة لمرضى القلب والسكر وأصحاب الدايت، لذلك تبحث الأمهات عن طرق طهي اللحوم المشوية ولكن بدون فرن أو شواية، حيث لا تتوفر الشواية عند الكثير، كما أن هناك بعض الأسر التي تفضل السفر أثناء عيد الأضحى وتحتاج إلى طرق لشوي اللحوم بدون شواية أو فرن، لذا سوف نوضح لكم طريقة بسيطة يمكن من خلالها شوي اللحم بدون فرن أو شواية.
طريقة شوي اللحم بدون فرن أو شواية
لم يعد هناك أي صعوبة في حل مشكلات المطبخ المختلفة، حيث أصبح لكل مشكلة حل، لذا يمكنك شوي اللحم بدون فرن أو شواية في المنزل بكل سهولة وخلال دقائق من خلال توفير المكونات التالية.
المكونات
- نصف كيلو من اللحم الخالي من العظم.
- توابل لحم.
- ملح وفلفل أسود.
- بصلة كبيرة.
- 1 ملعقة من الخل.
- ملعقتين من دبس الرمان.
- ملعقة روزماري مفروم.
- زيت.
طريقة تحضير شوي اللحم بدون فرن أو شواية
شوي اللحوم في المنزل يعتبر مشكلة كبيرة تواجه كثير من الأسر، حيث هناك بعض الأشخاص مرضى حساسية لا يقدرون على تنفس رائحة الفحم أثناء شوي الطعام، كما تحاول الأمهات الحفاظ على صحة أطفالها من رائحة الفحم، لذلك يقوم البعض بشراء اللحم المشوي جاهز من المطاعم، ولكن مع ارتفاع الأسعار امتنع الكثير عن شرائه، واتجهوا إلى البحث عن طريقة شوية في المنزل بدون فرن أو شواية، ويمكن شوية من خلال إتباع الطرق التالية.
- أولا يتم تقطيع اللحم إلى قطع متوسطة الحجم.
- يتم فرم البصل.
- نحضر بولة ونضع فيها قطع اللحم والبصل المفروم والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم والروز ماري ودبس الرمان ونقلب جميع المكونات.
- نضع اللحم في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.
- يتم تحضير طاسة قلي وندهنها القليل من الزيت ويتم رص اللحم عليها.
- نستمر في تقليب اللحم على جميع الاتجاهات حتى ينضج بشكل صحي.
- يصبح اللحم جاهز للتقديم بجانب الخبز أو الأرز.
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