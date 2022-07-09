نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة سحرية.. طريقة تسوية اللحوم والكوارع في 10 دقائق مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة في اسرع وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحضر الأمهات مختلف أطباق اللحوم التى يفضل الكثير تناولها، حيث يفضل البعض اللحوم المشوية والكوارع والممبار والكرشة واللحوم المسلوقة وغيرها من الأطباق التى يفضل الكثير تناولها، ولكن تواجه الأمهات مشكلة كبيرة أثناء الطهى وهى أن بعض أنواع اللحوم تحتاج إلى ساعات طويلة ليتم طهيها، وتنزعج الأمهات من هذا الأمر، وتفضل طهي الطعام بشكل سريع لتقديمه لأفراد أسرتها، وخاصة في العيد لأن الجميع ينتظر أطباق اللحوم المختلفة بكل حب وشغف، وتبحث الأمهات عن طريقة سريعة تساعد على تسوية اللحوم بشكل سريع، لذا سوف نوضح لكم طريقة تسوية اللحوم والكوارع بسرعة.

طريقة تسوية اللحوم والكوارع بسرعة الصاروخ

يعرف عيد الاضحى المبارك بعيد اللحوم بمختلف أنواعها، حيث تقوم بعض الأسر بذبح الأضحية وتسوية أنواع مختلفة من اللحوم مثل الكفتة واللحم المشوي والمسلوق والممبار، وجميعها أطباق شهية ولذيذة يقبل الكثير على تناولها، ولكن المشكلة الكبري في عمليات التسوية هى السرعة، حيث تحتاج بعض أنواع اللحوم مدة طويلة حتى تتم عملية النضج بشكل كامل، لذلك يمكنك التخلص من هذه المشكلة من خلال إضافة عدة مكونات سحرية تساعدك سيدتي على طهي الأطعمة بسرعة الصاروخ وتتمثل في الآتي.

المكونات

ملعقة من الخل كبيرة.

ملعقتين من السكر.

طريقة تسوية اللحوم أو الكوارع بسرعة

حرصنا سيدتي أن نوضح لكي طريقة طهي اللحوم والكوارع بطريقة مميزة ولذيذة وتشبه المطاعم حتى تنال إعجاب أفراد أسرتك، لذا لابد من توافر المكونات التالية واتباع طريقة الطهي بشكل صحيح.

نصف كيلو من اللحم أو الكوارع.

بصلة كبيرة.

توابل اللحم.

ملعقة من السكر صغيرة.

حبة من الطماطم.

ملعقة من الزيت والسمن.

ماء مغلي.

طريقة التسوية