قرص واحد لتنظيف الكرشة من الزفارة والروائح الكريهة نهائيا حتي لو كانت سوداء فحمة هتبقي زي القشطة في ثواني

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عمر شويل - جدة تتساءل جميع الأمهات على أسهل طريقة تنظيف الكرشة، حيث تعتبر الكرشة من أنواع اللحوم التى تحتوى على أغشية وأنسجة عميقة تحتاج إلى تنظيف بعمق، وكثير من الأمهات لا يقدرن على تنظيفها بشكل سليم، والبعض يقمن بإرسالها إلى بعض المحلات لتنظيفها ولكن تكون طرق التنظيف غير مضمونة، كما أن كثير من الأشخاص يفضلون تناولها من وقت لآخر وخاصة في عيد الاضحى المبارك الذى يفضل الكثير تناول فيه اللحوم بمختلف أنواعها، ولكن كثير من الأمهات لا يستطعن تنظيف الكرشة من الأوساخ الملتصقة بها، لأنها تعتبر مكان تخزين الطعام عند المواشي وتتراكم فيها طبقات متسخة صفراء، لذا سوف نوضح لكم طريقة تنظيف الكرشة بكل براعة وخلال دقائق بسيطة وسهلة.
قرص واحد لتنظيف الكرشة من الزفارة
المكونات
- مياه ساخنة.
- حبة من الأسبرين.
طريقة التحضير
- يتم وضع الكرشة في طبق عميق وإضافة إليها الماء الساخن والأسبرين.
- نترك الكرشة في الخليط لمدة نصف ساعة.
- بعدها يتم تقشيرها بظهر سكين.
طريقة تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ
للتخلص من رائحة الكرشة و الأوساخ الملتصقة بها لابد من توفير المكونات التالية، حتى تصبح الكرشة نظيفة ولامعة ويمكن طهيها دون قلق من رائحتها أو امتناع أفراد الأسرة عن تناولها، حيث أن طرق التنظيف بسيطة وسهلة، وتحتاج إلى المكونات التالية لتنظيفها بكل سهولة.
المكونات
- ملح.
- صودا الخبز.
- ماء دافئ.
- دقيق.
- خل.
طريقة التحضير
تترد كلمات طريقة تنظيف الكرشة بشكل سليم على جميع مواقع البحث، وخاصة مع قدوم عيد الاضحى المبارك،، ولكن يمكن تنظيفها بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية.
- أولاً يتم تشطيف الكرشة تحت الماء عدة مرات.
- بعدها يتم وضعها في وعاء مع كمية من الماء الدافئ والملح وصودا الخبز والخل.
- بعد مرور ربع ساعة من النقع يتم استخدام سكين لتنظيف الكرشة.
- نستمر في تنظيف قالب الكرشة بظهر السكين حتى يتم التخلص من جميع الطبقات الصفراء المتراكمة بين الأنسجة.
- بعد الإنتهاء من تنظيف الكرشة يتم غسلها مرة أخرى بالملح والدقيق للتخلص من رائحة الزبارة.
- ثم بعد ذلك يمكن تقطيع الكرشة وطهيها.
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