نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الملح لعلاج الشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تظل مشكلة الشعر الأبيض من أكثر المشكلات التي تؤرق المرأة، بالرغم من حداثة السن، مما يتسبب في إشعارها بالإحراج أمام الآخرين، والذي ينعكس سلباً على ثقتها بنفسها، وأثبتت الدراسات والأبحاث أن مكون الملح يلعب دوراً رائداً في التخلص من مشكلة الشيب التي تواجه السيدات والفتيات رغم حداثة سن بعضهن، حيث يحتوي الملح على عناصر تعزز من اللون الطبيعي للشعر، بما يمكن السيدة من الاستغناء عن كافة أنواع الصبغات والتي يتسبب بعضها في تدمير الشعر،وإليك شرح وصفات الملح التي تعمل على التخلص من الشيب في أقل وقت ممكن: وصفة الملح لعلاج الشعر الأبيض نهائيا المكونات ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من الفازلين.

بعض قطرات من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من زيت السمسم.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الحناء (نوع مناسب لشعرك). طريقة التحضير قومي بإذابة الفازلين في إناء يوضع في الميكروويف أو على حمام مائي، حتى يصبح قوامه سائلاً (لسهولة مزجه).

امزجي المكونات السابقة معاً في إناء كبير الحجم، وقلبيهم جيداً حتى نحصل على خليط متماسك القوام.

قسمي شعرك إلى عدة أجزاء لتسهيل توزيع الماسك بدءاً من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعتين كاملتين.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والقليل من الشامبو (حتى تتغلل المكونات إلى بصيلات الشعر).

كرري تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع حتى يعود شعرك إلى لونه الطبيعي في أقل وقت ممكن. وصفة القهوة للقضاء على الشعر الأبيض نهائيا المكونات كوب من القهوة.

كوبان من كريم مرطب للشعر.

أربع ملاعق من القهوة المطحونة.

فرشاة صبغة.

كيس بلاستيك.

خل تفاح. طريقة التحضير نقوم بتحضير كوب القهوة الساخن دون وضع سكر، ثم تركه ليبرد.

نقوم بوضع كوب القهوة الساخن مع القهوة المطحونة ونمزجهم جيدًا.

ثم القيام بإضافة كريم الشعر إلى الخليط ونمزجهم بشكل جيد.

نضع الخليط على الشعر وفروة الرأس باستخدام الفرشاة حتى نغطيه تمامًا.

نغطي الشعر بالكيس البلاستيك، ونتركه لمدة ساعة.

يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

نضع خل التفاح على الشعر ليتم تثبيت اللون

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة الملح لعلاج الشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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