نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبدة الاسكندراني علي اصولها لون وطعم ملوش مثيل مش هتبطلي تعمليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مما شك فيه أن الكبدة تظل من الأكلات المفضلة لدى الغالبية العظمى من أفراد الأسرة، وخاصةً خلال عيد الأضحى المبارك، والذي يوافق قدومه يوم السبت المقبل، وبالرغم من سهولة الطريقة التي يتم بها طهي الكبدة، إلا أن ربات البيوت لا تزال تبحث غالباً عن طرق وأساليب جديدة ومختلفة لعمل الكبدة من باب التغيير، وفي نفس الوقت تكون شهية ولذيذة، لذلك نقدم لك بعض الوصفات الجديدة الخاصة بطريقة عمل الكبدة مع تطبيق بعض الحيل التي تساعد على جعل الكبدة طرية وشهية، ومحتفظة بطعمها الأصلي، ومنها الكبدة الاسكندراني. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني المكونات نصف كيلو من الكبده.

حبتان من الفلفل الأخضر.

حبة واحدة من البصل كبيرة الحجم.

حبة واحدة من الفلفل الأحمر.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من أي نوع زيت نباتي.

ملعقة من البهارات المشكلة. طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني علي اصولها نقطع الكبدة إلى قطع صغيرة نسبياً في وعاء مناسب الحجم، ثم نضيف إليها التوابل المختلفة (ملح ، فلفل أسود، بهارات مشكلة).

نضيف الخل ومقدار الليمون وعصير الليمون إلى الكبدة، ونقلبها جيداً، حتى يمتزجوا معاً.

نضع طاسة متوسطة الحجم على النار، ونتركها حتى تسخن قليلاً، ثم نضيف إليها ملعقة من أي زيت نباتي، وننتظر لبضع دقائق حتى يسخن الزيت.

نضيف الكبدة إلى الطاسة بالتدريج واحدة تلو الأخرى على نار عالية (حتى لا تخرج الكبدة الماء الذي بداخلها، وبالتالي تجف بسرعة).

نقلب قطع الكبدة على ظهرها بعد أن يأخذ وجهها الأول لون رمادي إلى حد كبير.

ثم نضيف البصل المقطع إلى شرائح والكزبرة الجافة إلى الكبده، ونظل نقلبها حتى يتغير لون البصل والكزبرة، ثم نبدأ بتهدئة النار قليلاً حتى تنضج الكبده من الداخل جيداً.

نضيف مقدار الفلفل الأحمر والأخضر إلى الكبده، وننتظر لمدة تترواح من (5-10 دقائق)، حتى تنضج الكبده جيداً ويصبح لونها مائلاً إلى الأسود نسبياً.

وبذلك تصبح الكبدة جاهزة للتقديم والأكل.

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