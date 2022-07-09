احلى تشكيلة من ال Flip-Flops لموسم الصيف

من فينا مش بيحب موديل ال Flip-Flop في الصيف؟ النوع ده يعتبر من افضل الاختيارات لموسم الصيف لانه خفيف جدا ومريح ، ومناسب للتمشية الصبح او للبحر ، والنهاردة هنشوف مع بعض تشكيلة مختلفة من ال Flip-Flops لموسم الصيف.
تشكيلة من ال Flip-Flops للصيف:
الستايل ده هنلاقي نازل منه الوان واشكال كتير جدا تقدري تختاري منها اللي يناسب ذوقك ، ممكن تلبسيه الصبح على فستان صيفي, جينز, سويت بانتس, شورت ، يعني تقدري تلبسيه على اي لبس كاجوال عندك.
وهو مناسب بشكل خاص للشاطيء الصبح مع الرملة والبحر ، لانه عملي جدا وخفيف ، وتنضيفه سهل جدا.
لكن كمان ده مايمنعش انك ممكن تلبسيه لخروجاتك بالليل لانه نازل منه موديلات فيها لولي وستراس تناسب بالليل.
تعالوا نشوف بالصور مجموعة موديلات مختلفة:
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