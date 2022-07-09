نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة النشا للعروسة لتبييض وتفتيج الجسم الغامق كله وإزالة الأسمرار والجلد الميت في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من السيدات وبصفة خاصة العروس التى إقترب موعد زواجها على دلكة تساعد على تفتيح الجسم فتجد أفضل وصفة وتعطي نتيجة سريعة هى دلكة النشا التى تتكون من النشا ومطحون الترمس والزبادي وعصير الليمون والحليب لأن النشا يحتوى على مواد طبيعية تتغلل داخل الجلد فتزيل الجلد الميت وتجدد خلايا الجلد، وتخفي أى آثار للبقع الداكنة والحبوب، وتزيل التصبغات والنمش، وتوحد لون الجسم، وتعمل أيضا على تفتيح المناطق الحساسة فى الجسم وتجعلها ناصعة البياض منها تحت الإبطين وبين الفخذين، وتعمل أيضا على تبييض الركب والأكواع التى هى من أكثر المناطق إسمرارا، وتخلص دلكة النشا الركب والأكواع من الخشونة وتجعل ملمسها ناعم جدا لذلك ننصح بإستخدام هذه الدلكة التى يسهل صنعها فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل بيت، وبأسعار مناسبة. مكونات دلكة النشا لتفتيح الجسم خمسة ملاعق كبيرة الحجم من النشا الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون الترمس

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الحليب السائل

أربعة ملاعق صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الأرز

كمية مناسبة من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الليمون طريقة عمل دلكة النشا لتفتيح الجسم أولا نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به النشا والحليب والماء ويتم التقليب على البارد ثم نرفعه على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه كريمي.

وبعد ذلك نقوم بإضافة مطحون الترمس والزبادي وعصير الليمون ودقيق الشوفان ودقيق الأرز وزيت الليمون وزيت الزيتون ثم يتم مزج جميع المكونات.

ثم ننظف الجسم بالماء الفاتر حتى نزيل أى متسخات عالقة به ثم نجففه جيدا.

ثم نبدأ بوضع الدلكة على الجسم كله بحيث تصل الخلطة إلى جميع أجزاء الجسم ثم نتركها لمدة ساعة.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الجسم بالماء.

ويكرر وضع الدلكة مرتان فى الأسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع حتى يظهر الجسم أبيض مثل الحليب وبشكل جذاب بإستخدام دلكة النشا السحرية.

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