نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة منزلية لإطالة الشعر في أسبوع لشعر كثيف وطويل خالي من الفراغات بسرعة الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذهب العديد من الفتيات الذين يعانون من مشكلة الشعر القصير إلى البحث عن الوسائل والإستخدامات التي تعمل على إطالة الشعر وتنعيمه، ومن الطبيعي أن مشكلات الشعر متعددة ومنها مشكلة خشونة الشعر وتقصفه وتساقطه لذلك علينا بالبحث عن بعض العلاجات التي تعمل على حل كل تلك هذه المشكلات حيث يعد الشعر الطويل الناعم من أكثر الاشياء التي تجعل العديد من الفتيات يظهرون بافضل شكل ممكن وتعمل على جعلهم يظهرون بشكل جميل وجذاب بالإضافة إلى أنهم يطلون بافضل إطلالة ممكنة، وتعتبر جميع مشكلات الشعر التي تستيطع لحل جميعها هي الخلطات والوصفات البسيطة التي يمكنك تحضيرها في المنزل بأقل تكلفة، وتعد وصفة الخميرة من الوصفات التي تعمل على تغذية بصيلات الشعر وتعمل على تحفيز تلك البصيلات على النمو من فروة الرأس لذلك علينا بإستخدام تلك الخلطة السحرية. مكونات عمل وصفة لإطالة وتنعيم الشعر خلال إسبوع ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو. طريقة عمل وصفة لإطالة وتنعيم الشعر خلال إسبوع قومي بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي وعليكي بعمله إلى نصفين.

بعد ذلك عليكي بتحضير تلك الخلطة واحضري إناء وضعي به ملعقتان كبيرتان من النشا وقومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وقومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو وعليكي بالتقليب الجيد حتى تتجانس المكونات ببعضها.

بعد تقليب تلك المكونات ببعضها جيدا وبعد التأكد من الحصول على قوام كريمي قومي بوضع تلك الوصفة السحرية على شعرك وفي فروة الرأس بعد ذلك قومي بوضع ملعقتان كبيرتان من الخميرة الجافة وقومي بدعكها في فروة الرأس حتى يتم توزيعها تماما.

اتركي تلك الوصفة على فروة الرأس لمدة من الوقت حتى تمتص فروة الرأس تلك الوصفة ثم قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر حتى تتخلصين من آثار تلك الوصفة وكرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وسوف تحصلين على النتيجة الجبارة من أول إسبوع.

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