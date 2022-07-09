نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي ملكة جمال.. كريم الفازلين والنشا المبهر لتبييض الوجه وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الفازلين والنشا للتبيض الفوري للمناطق الحساسة والجسم، تبحث الكثير من النساء عن أفضل الطرق والمنتجات للتفتيح وتبييض الجسم وخاصة في المناطق الحساسة، حيث يلجن إلي شراء منتجات بأسعار عالية، أو يلجأن إلى طرق تسبب التهاب الجلد والحساسية نظرا لاحتواها على مواد غير أمنه على الجلد، ولكن لا تعلم الكثير من الفتيات عن فوائد الفازلين والنشاء في تفتيح وتبييض الجسم والمناطق الحساسة، حيث يمكن بواسطة الفازلين والنشا جعل الجسم ناعم كالحرير دون أي أثار جانبية على الجسم وأبيض مثل بشرة الأطفال، وسوف نوضح لكم في هذا المقال سر هذه الوصفة.

مكونات وصفة الفازلين والنشا لتفتيح الجسم

تبحث الكثير من السيدات عن سر وصفة الفازلين والنشا، نظرا لفعليتها مع الكثير النساء من قبل، وسوف نوضح لكم هذه المكونات والتي تعتبر قليلة التكاليف وكلها مكونات طبيعية وأمنه على الجسم، وتساعد على التفتيح بشكل فعال.

كوب كبير من اللبن.

ملعقة طعام من النشاء.

عدد واحد لليمونه.

ملعقة طعام من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة تحضير وصفة النشا والفازلين للمناطق الحساسة

وبعد ان وضحنا لكم المكونات التي نحتاج إليها في والتي تعتبر في متناول كل المنازل وبسيطة، سوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة بطريقة سهلة وتعطي لكم نتائج فاعلة من أول مرة في الاستخدام.

أولا نقوم بإحضار وعاء مخصص للخلط.

نضيف به كوب اللبن، ثم نضع بعد ذلك ملعقة النشا ونقلب جيدا حتى تختلط معا بشكل جيد.

نضيف به كوب اللبن، ثم نضع بعد ذلك ملعقة النشا ونقلب جيدا حتى تختلط معا بشكل جيد. نقوم بعد ذلك بعصر الليمونة الواحدة على هذا الخليط، ثم نضع ملعقة عسل النحل ونستمر في التقليب بشكل جيد حتى تختلط كل هذه المكونات بشكل كامل وتصبح مزيجا واحدا.

وبذلك تكون الوصفة جاهزة للاستخدام بمكونات أمنه على البشرة تساعد على التفتيح والتبييض السريع للجسم ومنطقة الابط والمناطق الحساسة.

طريقة استخدام الوصفة

وبعدما وضحنا لكم طريقة تحضير وصفة النشا والفازلين لتبييض وتفتيح الجسم، إليكم كيفية استخدام الوصفة على الجسم حتى تعطي نتائج ناجحة.

أولا لابد من التأكد من نظافة المنطقة التي سوف تضعي عليه الوصف جيدا وأنها جافة.

نقوم بوضع الخليط وتغطيته بكيس وتركه لمدة ١٥ دقيقة.

نقوم بعد ذلك بغسل المنطقة جيدا، ونضع الفازلين على نفس المنطقة وذلك من أجل ترطيب الجلد.

كما ذكرنا في المقال إنه تبيض البشرة باستخدام كريمات الفازلين والنشا حيث باستخدام بعض المكونات يمكن عمل كريم الفازلين والنشا المساعد في تبيض المناطق الحساسة وتفتيحها في المنزل حيث تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تساعد علي تفتيح المناطق الحساسة فيمكن استخدام كريم الفازلين والنشا للتبيض الفوري لجميع مناطق الجسم بشكلها المختلف