نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالمقادير المظبوطة بطعم هش وخفيف ألذ كيكة هتاكليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ألذ وأشهى أنواع الكيك التي يمكننا تناولها وحشوها بالكثير من الحشوات المختلفة وهي الكيكة الإسفنجية، حيث تعد الكيكة الإسفنجية من انواع الحلويات التي تبدو بطعم جميل وتعد تلك الكيكة مختلفة عن باقي أنواع الكيك الأخرى في انها هشة وذات قوام قطني وهش وجميل وعالية الإرتفاع وبإمكاننا عمل تلك الكيكة في المنزل بأبسط المكونات وعلينا بتقديم تلك الكيكة بالعديد من الأشكال المختلفة ومنها البعض من الناس يقومون بحشوها بحشوة الكريمة أو حشوة الشيكولاتة او الفواكهة وغيرها من الحشوات الأخرى والبعض الآخر من الناس يقومون بتناول تلك الكيك بمفردة بدون حشو أي حشوات أخرى ويقومون بتناول تلك الكيك مع العديد من المقبلات والمشروبات الأخرى مثل الشاي او الحليب او العصائر وغيرها من المشروبات الاخرى التي تعمل على فتح الشهية. مكونات عمل وصفة الكيكة الإسفنجية خمسة حبات من البيض.

كوب واحد وربع من الدقيق.

كوب واحد من السمنة.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفانيليا. طريقة عمل وصفة الكيكة الإسفنجية قومي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي به خمسة حبات من البيض مع كوب واحد من الحليب السائل مع إضافة كوب واحد من السكر مع كوب واحد من السمنة السائلة وقومي بتقليب وخلط تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد خلط وخفق تلك المكونات ببعضها جيدا قومي بتفريغ مكونات تلك الخلاط في وعاء كبير وضعي به كوب واحد وربع من الدقيق مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر مع إضافة ملعقة واحدة ونصف كبيرة من الفانيليا قومي بعجن تلك المكونات حتى تتمكنين من الحصول على عجينة ذات قوام كثيف إلى حد ما.

بعد ذلك عليكي بتحضير صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب مكونات تلك الخليط في هذه الصينية وقومي بتشغيل الفرن وقومي بإدخالها في الفرن وأتركي صينية الكيك في الفرن حتى تنضج وترتفع كميتها بعد ذلك عليكي بإخراجها وعليكي بتناولها بألذ أشهى طعم.

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