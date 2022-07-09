نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين النشا لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين وجعله حرير أقوي كيراتين طبيعي للشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح كالحرير، تعاني الكثير من السيدات من الشعر الخشن والجاف، والذي تحاول تجنب الخروج للكثير من المناسبات خجلا من الشعر الجاف، لذلك تضر معظم السيدات إلى شراء الكثير من المنتجات للعانية بالشعر الجاف، والتي في بعض الأحيان تسبب الضرر والتلف للشعر نظرا لاحتواها على مواد كيميائية ، أو تقوم بعض النساء أيضا باللجوء إلى أدوات الحرارة لتنعيم الشعر، مثل مكواة الشعر وغيرها حيث أنه كثرة استخدام هذه الأدوات يدمر بوصيلة الشعر ويتلفها، ولذلك نعرض لكم في هذا المقال كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر الجاف والمجعد.

مكونات كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن

توجد العديد من الوصفات التي تقوم بتنعيم وفرد الشعر ولكن وصفة كيراتين النشا تعد من الوصفات الفعالة والسحرية في تأثيرها على الشعر، لذلك إليكم مكونات تحضير وصفة كيراتين النشا بالمنزل والتي تعتبر مكونات قليلة التكاليف وسهلة.

أربعة ملاعق من النشا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من المايونيز.

ثمرة موز واحدة.

ملعقتان ونصف من زيت الخروع الأصلي.

ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الخام.

طريقة تحضير كيراتين النشا بالمنزل

تلجا معظم السيدات إلى عمل الكيراتين في مراكز التجميل بمبالغ عالية، ولكن الأن يمكنكم سيداتي أن تقومن بعمل الكيراتين باستخدام النشا بسهولة ويعطي لكم نفس النتائج للكيراتين الذي يتم عمله في مراكز التجميل، وإليكم طريقة التحضير موضحه كالتالي.

أولا نقوم بإحضار وعاء مخصص لخلط هذه المكونات.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الأربع ملاعق من النشا ونضيف إليهم الثلاث ملاعق من المايونيز، ونقلبهم جيدا حتى يمتزجا بشكل جيد.

نضيف بعد ذلك ثمرة الموز بعد هرسها جيدا، على الخليط السابق، ونضع بعد ذلك زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت السمسم بالمكونات السابقة.

نقلب كل هذه المكونات جيدا حتى تختلط جميعها معا وتصبح مزاجيا واحدا، وبذلك أصبح الكيراتين جاهزا.

طريق استخدام كيراتين النشا على الشعر

ونوضح لكم الأن كيفية استخدام الوصفة كالتالي.

نقوم بالتأكد أولا قبل وضع هذا الخليط على الشعر، من خلو الشعر من أي زيوت أو كريمات ونقوم بتمشيطه جيدا.

نقسم الشعر إلى خصل ونضع الخلطة من الجذور حتى الأطراف، تترك لمدة ٤٥ دقيقة، ثم يغسل الشعر بالشامبو، كرري الوصفة مرة كل أسبوعين وسوف تلاحظين شعر ناعم مفرود كالحرير.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن فرد الشعر الخشن والمجعد في المنزل بالنشا حيث النشا تساهم في جعل الشعر ناعم ومفرود ويعمل على تنعيم الشعر من اول استعمال ، حيث تبحث الفتيات عن طريقة تعمل علي تنعيم الشعر المجعد فيمكن استخدام للكيراتين النشا حيث يعمل على تنعيم الشعر في خلال عشر دقائق وقد أوضحنا لكم المكونات الخاصة بال