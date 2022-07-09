نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت وتغطية الشيب بطريقة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني وتغطية الشيب بطريقة طبيعية ، تعشق الكثير من النساء والسيدات صبغ الشعر بألوان مميزة وجديدة، وذلك حتى تبدو في مظهر جذاب وجميل، ومن الألوان التي تفضلها وتبحث عنها الكثير من النساء والفتيات هو اللون الزيتوني، وخاصة عندما يعانون من وجود بعض الشعر الأبيض لديها والذي تسعى إلى التخلص منه عن طريق الصبغة، ولكن نظرا لوجود الكثير من الأضرار بالصبغة التي تباع في مراكز التجميل نظرا لاحتواها على مواد كيميائية تضر الشعر، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني بمكونات طبيعية وأمنه على الشعر.

مكونات صبغة اللون الزيتوني للشعر

تعاني كثير من النساء من وجود الشعر الأبيض في سن مبكر، والذي يعد من الأمور المزعجة لها، لذلك يعد صبغ الشعر باللون الزيتوني من الألوان التي تغطي وجود أي شيب أو شعر أبيض، وسوف نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها لعمل هذا اللون في المنزل، بمكونات طبيعية.

نصف كوب من القرفة الجافة.

ثلاث أرباع كوب من زيت الزيتون الأصلي.

ثلاث أرباع كوب من الخل الأبيض.

ملعقة طعام من اللون الطبيعي الزيتوني.

ثلاثة أرباع كوب من عصير الليمون الطازج.

ملعقة طعام من الفازلين.

طريقة تحضير صبغة اللون الزيتوني

وبعد أن تعرفنا معكم على المكونات التي نحتاج إليها لتحضير وصفتنا والتي تعتبر مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتوجد في مطبخنا، وكلها مكونات طبيعية وأمنه على الشعر إليكم طريقة تحضير الصبغة بطريقةناجحة ومضمونة وتعطي نتائج فعالة.

نقوم بإحضار وعاء فارغ ونضع به الخل الأبيض، ثم نضيف بعد ذلك زيت الزيتون، ونضيف عصير الليمون بالمكونات السابقة، ثم نقلب كل هذه المكونات معا بشكل جيد حتى تختلط بشكل كامل.

نقوم بعد ذلك بإضافة نصف كوب القرفة المطحون، واللون الزيتوني على المكونات السابقة ثم نستمر في التقليب حتى تختلط كافة المكونات معا.

نقوم بتنظيف الشعر جيدا وتمشيطه قبل وضع الوصفة على الشعر.

نقوم بتقسيم الشعر بشكل جيد ثم نبدأ في وضع الوصفة على الشعر بشكل صحيح من الجذور حتى الاطراف.

اتركي الوصفة على الشعر لمدة ٤٥ دقيقة، وبعدها قومي بغسل الشعر بشكل جيد وتمتعي بشعر باللون الزيتوني المميز.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن صبغ الشعر باللون الزيتوني والحصول على شعر بلون زيتوني باستخدام بغض المكونات المنزلية الغير ضارة بالشعر حيث يمكن فرد الشعر وتنعيمه وجعل لونه زيتوني لامع باستخدام المكونات المذكورة في المقال حيث قدمنا لكم بعض المكونات الموجودة في كل منزل والتي تجعل اللون مميز لجميع السيدات