نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختراع.. طريقة تنظيف الممبار في الخلاط هتنضفي اكتر من 20 كيلو في اسرع وقت هيبقي زي الفل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالرغم من أن الممبار يعد من الأكلات الشهية بالنسبة لكل أفراد الأسرة صغاراً وكباراً، إلا أن مهمة تنظيفه تعد من أصعب المهام التي تقع على عاتق ربة المنزل، بسبب زفارته واحتوائه على الكثير من البقايا والفضلات الخاصة بالحيوان، إذ يعد الممبار جزء من الأمعاء الدقيقة لجسم الحيوان، وتزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نقدم لكل سيدة العديد من الأساليب السهلة التي تساعدها على تنظيف الممبار من أجل الاستمتاع بطعمه بمكونات طبيعية. طريقة تنظيف الممبار في الخلاط المكونات كيلو من الممبار.

كيس من ملح الطعام (350 جرام).

نصف كوب من الخل الأبيض.

كوبان من الماء. طريقة التنظيف قومي بكشط الطبقة الخارجية للممبار باستخدام سكين حاد من أجل التخلص من الفضلات العالقة بسطحه، والتي تكون المصدر الرئيسي لرائحة الزفارة.

اشطفي الممبار بالماء الجاري، ثم ضعيه في الخلاط الكهربائي دون وضع أداة السكينة الخاصة بالخلاط (أو استخدام أداة السكين البلاستيكية).

أضيفي مقدار الملح إلى الخلاط، ثم ابدئي بتشغيله على السرعة الأولى.

انقلي الممبار إلى وعاء آخر يحوي مقدار الخل ونصف كوب من الملح، ثم اتركيه منقوعاً في الخليط لمدة نصف ساعة.

قومي بفرك الممبار، وقلبه على الناحية الأخرى وفركها جيداً، حتى تتخلصي من أي زوائد أو أوساخ به.

اشطفي الممبار بالماء الفاتر،، وضعيه في المصفاة حتى يجف تماماً، وبذلك يصبح الممبار جاهزاً للطهي. طريقة طهي الممبار بالخلطة السحرية المكونات كيلو ممبار.

2 بصلة متوسطة الحجم.

كيلو ونصف من الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من معجون الصلصلة.

حزمتان من الشبت.

حزمتان من البقدونس.

حزمتان من الكسبرة الخضراء.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ملعقة ونصف من الفلفل الأسود.

ملعقتان من الكمون.

فصان من الثوم المفروم.

5 أكواب من الرز المنقوع.

ملعقة كبيرة من التوابل “البهارات المشكلة، حبهان مطحون، قرفة ناعمة”.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير في البداية قومي بإضافة البصل بعد فرمه في حلة على النار مع مقدار الزيت، وقلبيه جيداً، حتى يتغير لونه.

ثم أضيفي الثوم المفروم إلى الحلة، ثم أضيفي عصي الطماطم المركز، إلى جانب معجون الطماطم الجاهز.

أضيفي إلى الخليط التوابل والبهارات السابق إعدادها، مع تقلبيها جيداً، حتى تمتزج تماماً.

انتظري حتى تتسبك الخلطة، ثم أضيفي الأرز المنقوع بعد تصفيته، ثم الشبت والبقدونس والكسبرة.

ارفعي الخلطة من على النار، ثم انتظري حتى تبرد قليلاً، ثم ابدئي بحشو الممبار.

قومي بتسخين مقدار مناسب من الماء على النار في حلة كبيرة الحجم، ثم انتظري حتى يغلي الماء، ثم ضعي أصابع الممبار في الماء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختراع.. طريقة تنظيف الممبار في الخلاط هتنضفي اكتر من 20 كيلو في اسرع وقت هيبقي زي الفل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.