نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفري فلوسك وأصنعي بنفسك كريم شعر طبيعي منزلي لفرد وتنعيم الشعر وجعله حرير من أول دهنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الشعر إلى الإهتمام لأن إذا لم نعتني به سوف يصبح جاف ومقصف فلا نستخدم أى منتج كريم تجاري يعمل على ترطيب الشعر لأنه فى البداية سوف يعطى نتيجة هائلة وبعد فترة يؤدي إلى سقوط الشعر ويعمل على ظهور الشعر الأبيض، وبما أن كل الفتيات والسيدات يحبوا أن يكون لديهم شعر طويل وناعم وأن يظهروا به بمظهر رائع وجذاب فالحل هو خلطة كريم طبيعي تحافظ على الشعر وتعطيه الصحة واللمعان، ومن مكونات هذه الوصفة النشا والفازلين وجل الصبار والزبادي وزيت جوز الهند وماء الورد فهذه الوصفة يمكن أن نصنعها فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل منزل، وبتكلفة بسيطة جدا، فهذا الكريم يحتوي على مواد طبيعية تناسب جميع أنواع الشعر مثل الشعر الدهني والشعر الجاف والخشن فهذا الكريم يمنع تساقط الشعر من الجذور، ويساعد الشعر الخشن على تنعيمه. مكونات عمل كريم شعر طبيعي ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة من جل الصبار

إثنين ملعقة كبيرة من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت المرمرية

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت الجوجوبا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

كمية مناسبة من الماء

عبوة طريقة عمل كريم شعر طبيعي فى البداية نحضر إناء ونضع به كمية مناسبة من الماء والنشا ثم نقوم بتقليبه على البارد ثم نرفع هذا الإناء على نار هادئة جدا مع الإستمرار فى التقليب حتى لا يتكون تكتلات.

وعندما يصبح قوامه ثقيل ومثل الكريمه نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماما.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الفازلين وجل الصبار والزبادي وزيت جوز الهند وماء الورد ودقيق الشوفان وزيت المرمرية وزيت إكليل الجبل وزيت الجوجوبا والعسل الأبيض إلى الخليط السابق ثم نقوم بمزج المكونات حتى نحصل على خليط متداخل.

ثم نقوم بوضع الكريم فى عبوة مناسبة ونتركها فى مكان جاف لحين الإستخدام.

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