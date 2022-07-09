نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بخلطة لذيذة وبطعم يجنن في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الممكن أن نقوم بعمل الكثير من الأكلات أو الوصفات بإستخدام الباذنجان حيث أن الباذنجان يعتبر من أنواع الخضراوات المفضلة بالنسبة للكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، فهي من الأنواع التي تكون غنية بالعناصر الغذائية مثل الحديد والكالسيوم والفيتامينات وغير ذلك الكثير ومن ضمن هذه الأكلات هي الباذنجان المقلي أو الباذنجان المحشي أو صينية الباذنجان باللحمة المفرومة أو مخلل الباذنجان وغيرهم، فكل هذه الأكلات يعشقها جميع الناس بلا إستثناء ولكن الأكلة المحببة هي صينية الباذنجان باللحمة المفرومة والبشاميل. مكونات صينية الباذنجان باللحمة المفرومة نصف كيلو من الباذنجان الرومي.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر والجزر المبشور.

ثمرتان من الطماطم المبشور.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

مكعب مرقة.

رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب. طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة أولا نقوم بتجهيز اللحمة المفرومة فنحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها نقطة من الزيت ثم نضيف اللحمة المفرومة.

ويتم تقليبها وعند تغيير لونها نضع البصل ونستمر في التقليب ثم مصيف الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة وجوزة الطيب والثوم البودر والبصل البودر.

وبعد ذلك نضع الفلفل الأخضر والجزر المبشور ويتم تقليبهم وفي النهاية نضيف الطماطم المبشور ونتركهم على النار لمدة عشر دقائق ثم يتم رفعها.

ثم نقوم بقلي الباذنجان فيتم غسله وتقطيعه على شكل شرائح ونحضر طاسة عميقة بها الزيت وعند تسخينه نضع الباذنجان ليكون لونه ذهبي.

ونحضر البشاميل فنضع إناء عميق على النار ونضع به خمس ملاعق من الزيت والدقيق ويتم تقليبه وعند تغيير لون الدقيق نضيف الحليب السائل بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب للحصول على قوام كريمي وناعم ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود.

ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونحضر صينية وندهنها بالزيت ونضع نصف كمية شرائح الباذنجان المقلي في الصينية.

ونضيف عليها اللحمة المفرومة وبعد ذلك نضع الكمية المتبقية من الباذنجان المقلي وفي النهاية نضيف صوص البشاميل ويتم إدخالها في الفرن ونتركها ليتغير لونها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بخلطة لذيذة وبطعم يجنن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.